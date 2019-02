Pe Wall Street dispare un nume vechi de peste 100 de ani

Bank of America renunţă la numele „Merrill Lynch” pentru unele dintre diviziile sale, eliminând din piaţă o marcă cu o istorie îndelungată pe Wall Street, într-un efort de marketing de durată, anunţă Reuters.

Banca de investiţii şi divizia de pieţe de capital elimină numele vechi de 104 de ani pentru a deveni BofA Securities, iar activităţile de management al averilor vor fi numite "Merrill", fără Lynch.

Merrill Lynch Wealth Management, Merrill Edge şi Merrill Guided Investing îşi vor păstra numele.

US Trust, banca privată a Bank of America care se ocupă de clienţii foarte bogaţi va deveni Bank of America Private, iar Merrill Lynch Private Banking & Investment Group va deveni Merrill Private Wealth Management.

În trecut, rebrandingul s-a confruntat cu o anumită opoziţie. Vârsta medie a consilierilor financiari este în jur de 55 – 60 de ani, şi mulţi sunt loiali mărcii pentru care au lucrat ani de zile.

Înainte de a fi cumpărat, în 2009, în timpul crizei financiare, Merrill Lynch era cunoscută drept o bancă de investiţii puternică, cu un grup sclipitor de consilieri financiari. Marca a supravieţuit timp de un deceniu, spre deosebire de alte companii financiare, precum Lehman Brothers şi Bear Stearns, ale căror nume au dispărut după ce au fost cumpărate.

Sub noul brand "Merrill", firma va lansa o nouă campanie de marketing.

Schimbările vin pe fondul dorinţei Bank of America de a stimula moralul angajaţilor, după un an de scădere a cotei de piaţă şi a veniturilor şi o serie de plecări din managementul de top.

