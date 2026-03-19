Piața construcțiilor zguduită. INS: În ianuarie 2026, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, faţă de decembrie 2025, ca serie brută, cu 69%

Ianuarie 2026 comparativ cu decembrie 2025

În raport cu decembrie 2025, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, ca serie brută, cu 69,0%. Scăderi au fost înregistrate la lucrările de întreținere și reparații curente (-70,7%), la lucrările de reparații capitale (-69,3%) și la lucrările de construcții noi (-68,4%), a transmis Institutul Național de Statistică.

Pe obiecte de construcții, scăderile au fost consemnate la clădirile nerezidențiale (-75,1%), la construcțiile inginerești (-68,9%) și la clădirile rezidențiale (-57,8%).

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a scăzut cu 4,6%, scădere evidențiată la lucrările de construcții noi (-7,8%). Lucrările de reparații capitale și cele de întreținere și reparații curente au crescut cu 13,6%, respectiv cu 4,7%.

Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor a scăzut la clădirile nerezidențiale (-22,1%) și la clădirile rezidențiale (-2,1%), în timp ce construcțiile inginerești au crescut cu 12,2%.

Ianuarie 2026 comparativ cu ianuarie 2025

Comparativ cu ianuarie 2025, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, ca serie brută, cu 2,4%. Scăderi au fost înregistrate la lucrările de reparații capitale (-5,2%) și la lucrările de construcții noi (-3,3%), în timp ce lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 3,8%.

Pe obiecte de construcții, scăderi au fost consemnate la clădirile nerezidențiale (-2,6%), la construcțiile inginerești (-2,5%) și la clădirile rezidențiale (-2,1%).

Ca serie ajustată, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, pe total, cu 0,9% față de ianuarie 2025. Lucrările de reparații capitale au scăzut cu 5,8%, iar lucrările de construcții noi cu 1,4%, în timp ce lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 3,4%.

Pe obiecte de construcții, scăderi au fost înregistrate la construcțiile inginerești (-4,7%), la clădirile nerezidențiale (-0,5%) și la clădirile rezidențiale (-0,2%).