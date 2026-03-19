Volumul lucrărilor de construcții a înregistrat scăderi în ianuarie 2026, atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).
Piața construcțiilor zguduită. INS: În ianuarie 2026, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, faţă de decembrie 2025, ca serie brută, cu 69%
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
19 mart. 2026, 10:45, Economic

Ianuarie 2026 comparativ cu decembrie 2025

În raport cu decembrie 2025, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, ca serie brută, cu 69,0%. Scăderi au fost înregistrate la lucrările de întreținere și reparații curente (-70,7%), la lucrările de reparații capitale (-69,3%) și la lucrările de construcții noi (-68,4%), a transmis Institutul Național de Statistică.

Pe obiecte de construcții, scăderile au fost consemnate la clădirile nerezidențiale (-75,1%), la construcțiile inginerești (-68,9%) și la clădirile rezidențiale (-57,8%).

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a scăzut cu 4,6%, scădere evidențiată la lucrările de construcții noi (-7,8%). Lucrările de reparații capitale și cele de întreținere și reparații curente au crescut cu 13,6%, respectiv cu 4,7%.

Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor a scăzut la clădirile nerezidențiale (-22,1%) și la clădirile rezidențiale (-2,1%), în timp ce construcțiile inginerești au crescut cu 12,2%.

Ianuarie 2026 comparativ cu ianuarie 2025

Comparativ cu ianuarie 2025, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, ca serie brută, cu 2,4%. Scăderi au fost înregistrate la lucrările de reparații capitale (-5,2%) și la lucrările de construcții noi (-3,3%), în timp ce lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 3,8%.

Pe obiecte de construcții, scăderi au fost consemnate la clădirile nerezidențiale (-2,6%), la construcțiile inginerești (-2,5%) și la clădirile rezidențiale (-2,1%).

Ca serie ajustată, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, pe total, cu 0,9% față de ianuarie 2025. Lucrările de reparații capitale au scăzut cu 5,8%, iar lucrările de construcții noi cu 1,4%, în timp ce lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 3,4%.

Pe obiecte de construcții, scăderi au fost înregistrate la construcțiile inginerești (-4,7%), la clădirile nerezidențiale (-0,5%) și la clădirile rezidențiale (-0,2%).

