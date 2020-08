Plus de 434 MILIARDE $ pentru cei mai bogaţi oameni ai Americii în timpul pandemiei. Cine sunt marii câştigători ai ultimelor două luni

Miliardarii Americii, 623 la număr, au câştigat bani chiar şi în vremea pandemiei. În ultimele două luni, averile lor au crescut cu un total de 434 miliarde dolari, scrie Business Insider. În acest timp, circa 39 de milioane de americani şi-au depus cererile de şomaj.

Business Insider scrie, citând un rapor al think tank-ului Americans for Tax Fairness and the Institute for Policy Studies, dă totalul cumulat al averii celor mai bogaţi oameni din SUA a crescut de la 2.948 miliarde $ la 3.382 miliarde $.

Potrivit Forbes, în SUA trăiesc 623 de miliardari, între care Jeff Bezos (CEO Amazon), Bill Gates (fondatorul Microsoft), Mark Zuckerberg (fondatorul Facebook), Larry Ellison (fondatorul Oracle), Warren Buffett (CEO Berkshire Hathaway)

Averea primilor 5 cei mai bogaţi miliardari a crescut cu un total de 75.5 miliarde, adică 19% din cele 434 miliarde.

"După pandemie, bogaţii şi corporaţiile trebuie să înceapă să plătească taxe corecte şi echitabile pentru a ajuta o societate care lucrează pentru toată lumea, nu doar pentru miliardari", notează think tank-ul de stânga.