Portul Constanța se modernizează. Vor fi montate noi sisteme de alimentare a navelor cu energie electrică

Potrivit comunicatului publicat, proiectul vizează realizarea lucrărilor pentru instalarea tehnologiei „cold ironing” pentru 10 dane din Portul Constanța. Astfel, se vor asigura condițiile pentru alimentarea cu energie a navelor la țărm. Prin această tehnologie vor fi alimentate navele de croazieră, RO-RO, feriboturi, dar și navele multifuncționale, navale de marfă vrac, navele tanc, indiferent de dimensiune, tensiunea de alimentare, fecvență, ori sporul de putere solicitat.

Cu ajutorul acestei tehnologii, navele vor putea fi alimentate cu energie electrică, chiar dacă motoarele sale principale și auxiliare sunt oprite.

Contractul de proiectare și execuție costă 86.129.240,43 lei (fără TVA), sumă finanțată din fonduri europene, prin programul Programul Connecting Europe Facility – CEF Transport. Lucrările vor dura 27 de luni, adică 2 ani și 3 luni.

Astfel, noua tehnologie va reduce nivelul de zgomot, dar și emisiile de carbon din zona portuară și comercială, aflată în imediata apropiere a portului.

Pasagerii de la bordul navelor de croazieră vor avea parte de condiții mai confortabile, pentru că se vor reduce vibrațiile. De asemenea, costurile de funcționare a navelor vor fi mai scăzute.

Navele vor fi conectate la resurse de energie regenerabilă, eoliană și solară, care permite reducerea suplimentară a emisiilor de carbon.

Îmbunătățirea condițiilor oferite de Portul Constanța ar putea duce la un trafic mai mare al mărfurilor, potrivit comunicatului publicat de asociație.