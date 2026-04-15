Premieră în România: Primul tren atribuit de ARF prin licitație unei firme private a fost pus în circulație

ARF a anunțat că miercuri a fost introdus în serviciul comercial primul tren de călători (IR16575), deservit de către un operator de transport feroviar privat, respectiv InterRegional Călători, care va circula pe rețeaua feroviară din România, în baza unui contract de servicii atribuit prin licitație publică.

Premiera face parte dintr-un proces mai amplu, derulat de ARF, pentru a asigura o tranziție de la o piață de servicii publice obligatorii cu contracte atribuite direct operatorilor de transport feroviar la una caracterizată prin atribuirea exclusiv prin proceduri competitive.

Potrivit reprezentanților Autorității, începând cu 24 decembrie 2023 contractele de servicii publice pentru transportul feroviar de călători se acordă, la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, prin proceduri competitive.

Atribuirea competitivă a celor 13 trenuri către InterRegional Călători a făcut obiectul unei proceduri pilot de licitație publică organizată prin intermediul platformei publice a Bursei Române de Mărfuri (BRM).

Rutele pe care vor circula trenurile

Cele 13 rame electrice interregionale vor circula pe următoarele rute: București Nord – Brașov – Cluj Napoca, București Nord – Brașov, Brașov – Deda – Cluj Napoca, Cluj Napoca – Deva – Timișoara Nord.

Achiziția ramelor electrice face parte dintr-un proiect fazat, derulat în două etape succesive:

prima etapă a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, iar a doua etapă este cofinanțată prin Programul Transport (PT) 2021÷2027.

Obiectivul principal al proiectului în constituie conectarea capitalei cu principalele centre urbane ale țării, contribuind la asigurarea mobilității, la scăderea timpilor de călătorie și la îmbunătățirea nivelului general al serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată.

Valoarea totală a proiectului este de 1,7 miliarde de lei.