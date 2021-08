Presa internaţională: De ce UiPath, cea mai valoroasă companie pornită din România, ar putea deveni profitabilă până la finalul anului

UiPath (simbol bursier PATH), cel mai de succes proiect hi-tech pornit până acum din România, a debutat în aprilie pe bursa din New York cu o creştere de 23%, obţinând în acea zi o evaluare de 35,8 miliarde de dolari.

Ulterior, capitalizarea a ajuns la aproximativ 32 de miliarde de dolari în ciuda unor rezultatele peste aşteptări în luna iunie, însă acţiunile par să îşi revină în prezent, apropiindu-se de nivelul de suport de 65 de dolari, scrie Yahoo Finance, citând Simply Wall St.

Deşi următoarele rezultate financiare vor fi publicate la începutul lunii septembrie, perioada de restricţie din oferta publica iniţială („lockup period” în engleză) va expira pe 18 octombrie. Astfel, persoanele din interiorul companiei, care deţin o participaţie de 22,6%, ar putea să îşi vândă o parte din acţiuni.

Între timp, interesul prezentat de instituţii rămâne relativ scăzut, cu o participaţie cumulată de 14,2%. Cea mai cunoscută companie este ARK Investment Management, administrator de fonduri de investiţii specializat în ETF-uri (exchange traded funds), care deţine o participaţie de 716 milioane de dolari.

Nu este nicio surpriză că investitorii orientaţi pe creştere urmăresc acţiunile PATH, în condiţiile în care Financial Times a listat UiPath drept compania cu a doua cea mai rapidă creştere din America, notând aici o rată anuală compusă de creştere (CAGR-Compound Annual Growth Rate) de 621,5%. Societatea are acum 8.500 de clienţi la nivel mondial, dintre care 1.000 de clienţi cu venituri recurente medii de peste 100.000 de dolari.

UiPath furnizează platforme de automatizare end-to-end care oferă o serie de soluţii de tip RPA (robot process automation) în Statele Unite, România şi Japonia. Piaţa RPA a devenit tot mai lucrativă în ultimii ani, cu o rată anuală compusă de creştere de 24,9% între 2020 şi 2027.

Compania a raportat pierderi de 92 de milioane de dolari în cel mai recent an financiar şi 279 de milioane de dolari într-un interval de 12 luni. Totuşi, conform unui număr de 20 de analişti care acoperă UiPath, pragul de rentabilitate este tot mai aproape, acesta putând fi atins în cel mai rău caz în 12 luni sau chiar până la finalul anului, într-un scenariu mai optimist.

De altfel, analiştii se aşteaptă ca firma să înregistreze un plus de 40% de la an la an, procentul aflându-se în linie cu estimările privind segmentul RPA. Mai mult, bilanţul UiPath nu prezintă nicio datorie, caz neobişnuit pentru o companie axată pe creştere care arde rapid cash.

Societatea operează în prezent strict din finanţările acţionarilor, ceea ce reduce temerile cu privire la rambursări şi face din UiPath o investiţie mai puţin riscantă.