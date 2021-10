Preţul bumbacului explodează. Cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Ce înseamnă asta pentru cumpărători?

Preţul bumbacului cunoaşte din nou o creştere substanţială, dar producătorii şi companiile se tem mai puţin. Cei care vor resimţi creşterea preţurilor sunt cumpărătorii.

„În 2011 am avut nevoie de o întâlnire pentru a ne ruga”, a spus Chip Bergh, CEO la compania de blugi Levi, zilele trecute, referitor la criza de acum zece ani, conform CNBC . Pe scurt, acum 10 ani, un tricoul de bumbac costa cu circa doi dolari mai mult. Companiile s-au confruntat cu scăderi masive ale profiturilor.

Însă, în octombrie 2021, companiile au alte resurse, aşa că momentan, creşterea preţului bumbacului va fi suportată de către consumatori.

Tot Bergh spune că este convins că creşterea preţului bumbacului nu va afecta industria de textile întrucât puterea este în mâna producătorilor şi comercianţilor. Ei stabilesc preţurile, iar companiile transferă costurile mai mari către consumatori (clienţi). Astfel, se păstrează cererea iar industria nu are de suferit. „Acum este o situaţie foarte diferită. Am reuşit să creştem preţurile în ultimul an (...) Am mărit în avans unele preţuri înainte să apară presiunile inflaţioniste”, mai spune Bergh.

Momentan, creşterea preţului bumbacului nu îi arde la buzunar pe retaileri. Analiştii de la Goldman Sachs spune că va dura o perioadă de timp până când creşterile preţului la bumbac se vor face resimţite, iar până atunci, producătorii şi companiile se pot pune la adăpost, crescând preţurile articolelor vestimentare.