Prima bancă românească 100% digitală îşi dezvăluie oamenii care o conduc

Este cea mai nouă bancă lansată în România, este 100% românească, este 100% digitală. Se declară o bancă vizionară, o bancă altfel, care schimbă regulile jocului în lumea financiară, o bancă care vrea să reprezinte un salt în tehnologie, un salt în banking, combinând stabilitatea financiară a unei bănci cu agilitatea unui fintech. Oferă clienţilor săi posibilitatea unică de a deveni fondatori şi, în timp, acţionari ai băncii, în eventualitatea listării la Bursă. Se adresează românilor din ţară, dar şi românilor din diaspora. Şi, va intra în competiţie atât cu băncile tradiţionale, cât şi cu fintech-urile.

Salt Bank, entitatea nou creată ca urmare a achiziţionării Idea Bank de către Banca Transilvania, a fost lansată oficial în aprilie 2024. „Acum un an şi ceva s-a scris prima linie de cod şi s-au făcut primele setări în cloud pentru acest proiect. Am avut o abordare diferită. Suntem la intersecţia, la mijlocul dintre ce înseamnă un fintech şi o bancă tradiţională. Am vrut să aducem ce este mai bun din cele două lumi. Din lumea fintech venim cu o abordare fresh, de la băncile tradiţionale aducem siguranţă, încredere. Da, reprezentăm un salt în tehnologie, un salt în banking. Dar, vrem să rămânem modeşti, cu picioarele pe pământ. Aducem primul neobank făcut 100% în România”, spunea Gabriela Nistor, CEO al Salt Bank, la evenimentul de lansare a băncii. De la început de drum, Salt Bank promite să aibă preţuri fair, nu ascunse, cursuri valutare bune, flexibilitate, rapiditate şi simplitate.

Totodată, Salt Bank susţine că vrea să facă banking aşa cum vor oamenii, logo-ul noii bănci fiind “Banking, dar cum vrei tu”. „Putem să promitem că o să avem preţuri fair, nu ştiu dacă vom fi cei mai buni în absolut toate, dar o să avem preţuri fair, şi nu ascunse, şi la FX veţi avea cursuri bune. Intenţia este să creştem şi o să creştem frumos, pe termen lung. Nu vrem să inventăm, toate-s vechi şi nouă toate. Foarte multe lucruri se reinventează sau se adaptează nevoilor. Cred că modul de prezentare contează, modul în care lucrezi foarte, foarte atent accesarea serviciilor din aplicaţie, şi să fii fair cu preţurile. Râdeam în timpul proiectului, spuneam că ne plac produsele cum îi plăceau lui Steve Jobs, cusute şi pe faţă şi pe dos, pentru că clienţii observă, da, trebuie să fie o aplicaţie bine lucrată, pentru că clientul simte chiar dacă nu este ceva vizbil”.

Un element de diferenţiere este cel prin care Salt Bank, deţinută integral de Grupul Banca Transilvania, oferă clienţilor săi posibilitatea unică de a deveni fondatori şi, în timp, acţionari ai băncii, în eventualitatea listării la Bursă. „Suntem un proiect nou, puţină lume ştie ce vrem să facem. Am lansat oficial banca şi aplicaţia, dar este un proiect de cursă lungă”. Consumatorii şi-au arătat interesul pentru a deveni clienţi ai Salt Bank încă de la lansarea programului de preînrolare. Sub sloganul „Utilizator ai mai fost, fondator sigur nu“, programul a confirmat apetitul românilor pentru o bancă 100% digitală având în vedere că în mai puţin de trei săptămâni, peste 80.000 de persoane s-au înscris pe lista de aşteptare pentru a deveni fondatori Salt, potrivit informaţiilor băncii.

Dar ce înseamnă mai exact acest statut de fondator? Clienţii înscrişi înainte de lansare beneficiază de o serie de beneficii tangibile, de opţiuni descrise drept exclusiviste, precum cinci puncte de fondator şi câte un punct suplimentar pentru fiecare persoană pe care o convingi să îşi facă cont accesând codul tău de recomandare. În timp, aceste puncte vor putea fi transformate în bani, iar dacă banca se va lista la bursă, punctele vor putea fi transformate în acţiuni Salt Bank. Totodată, fondatorii primesc o asigurare de călătorie Allianz, card Mastercard Platinum şi prioritate pe viaţă în Care Center, după cum promite banca. O altă direcţie de diferenţiere este orientarea noii bănci şi către românii din diaspora, nu doar către românii din ţară. „Suntem oficial live, deschişi către piaţa largă. Aplicaţia este live, însă nu doar în România, ci şi în Austria, Germania, Franţa, Belgia, Olanda, Italia, Spania şi Marea Britanie. Ne-am uitat şi la diaspora. Suntem acolo pentru românii care au buletine sau paşapoarte româneşti. Aceştia se pot înrola şi pot folosi aplicaţia aşa cum o foloseşte orice român din ţară. Am vrut să avem o abordare diferită”, a punctat Gabriela Nistor, şefa Salt Bank. Gabriela Nistor devenise în 2022 CEO la Idea Bank, redenumită Salt Bank, după aproape trei decenii la Banca Transilvania, din care 10 ani pe poziţia de director general adjunct retail.

Importantă în strategia Salt Bank este şi partea de suport pentru clienţi, atunci când utilizatorii simt nevoia să sune şi să vorbească cu o persoană, nu cu un robot. “În call center vom avea persoane, nu roboţi! Este important ca oamenii să răspundă clienţilor. Intenţionăm să păstrăm acest lucru cel puţin în primii 2-3 ani. Sigur că trebuie să rămânem flexibili, să ne ajustăm la tot ce vine, dar intenţia este ca oamenii să le raspundă clienţilor, să vorbească cu ei. Am acordat foarte mare atenţie suportului din call center, denumit Care Center. Ne uitam la aplicaţiile faine de la multe fintechuri la care dacă chiar ai nevoie să vorbeşti cu cineva, cu un om, nu ai cu cine să vorbeşti. Partea aceasta la noi este foarte atent pusă în implementare şi clienţi o să o simtă.” Foarte important la o aplicaţie este să reuşeşti să o păstrezi simplă, adaugă şefa Salt Bank. “Este o mare artă. Pare simplu aşa de spus, dar este cea mai mare artă. Porneşti ceva la început, dar pe măsură ce vii cu alte şi cu alte produse începe să se aglomereze. Am văzut aplicaţii foarte bune la început care au devenit un «pom de Crăciun» la sfârşit. Ce încercăm să facem noi acum este să dezvoltăm acele capabilităţi ale unei bănci digitale adevărate. Trebuie să ne dăm seama ce vor oamenii. Avem foarte multe dezvoltări de făcut în acest an şi muncim din greu să le facem. Am terminat un episod. Suntem aici pe termen lung. Vrem să facem banking aşa cum vor oamenii, aşa cum vreţi voi”.

Salt Bank se va îndrepta la început doar către persoanele fizice, urmând să se extindă la persoanele fizice autorizate, iar ulterior posibil şi la microcompanii. Banca anticipează că va ajunge la un număr de 250.000 de clienţi în primul an, iar în trei ani vrea să ajungă la 1 milion de clienţi. Şi, în patru ani, planul este ca Salt Bank să intre pe profit. “Aşa sunt planurile acum. Trebuie să fim şi flexibili, să ne mişcăm rapid. Suntem între fintech şi bancă. Avem un business case, ştim ce ţintim. Întâi trebuie să arăţi că ai succes acasă şi că facem lucrurile cum trebuie. Listarea, mai încolo, putem să evaluăm în funcţie de cum merg lucrurile, dar ruta aceasta este”. Pentru strategia şi dezvoltarea băncii pachetul de investiţii se ridică la 80-100 mil. euro în primii 2-3 ani. „Apoi va trebui să generăm şi noi venituri care să contribuie la creşterea băncii“. Pe palierul dobânzilor, Salt Bank oferă clienţilor o dobândă promoţională la contul curent principal şi Spaces de 3%, dacă clienţii fac plăţi de minimum 1.000 lei/lună, oferta fiind valabilă în perioada 1 aprilie - 1 octombrie. Totodată, un card multicurrency cu tranzacţionare în 17 valute din toată lumea este oferit de Salt Bank clienţilor.

În perspectivă, banca vrea să permită şi achiziţionarea de unităţi de fond, acţiuni, titluri de stat, dar nu şi crypto. „Urmează partea de achiziţii de unităţi de fond. Apoi vrem să introducem partea de acţiuni – BVB şi burse europene. Plus titluri de stat de care oamenii sunt intersaţi. De crypto nu suntem interesaţi”. Pe partea de creditare, pentru început vor fi lansate credite de nevoi personale la finalul anului 2024 sau la început de 2025, după cum a menţionat Gabriela Nistor. Salt Bank are în prezent în jur de 200 de angajaţi plus câţiva colaboratori externi. Iar planul este să ajungă la 300 de angajaţi până la sfârşitul anului 2024. “Este posibil să depăşim acest număr pentru că au venit clienţii mult mai repede decât ne-am fi aşteptat, ceea ce ne bucură, pune pe noi o presiune mare. Cred că va fi cazul să ne recalibrăm şi să creştem mai rapid în zona de tehnologie, acolo trebuie să creştem cel mai mult pentru că avem multe produse de făcut, precum şi în aria de call center şi acolo vom avea nevoie de oameni. Preponderent în zona de tehnologie şi call center. În zona de tehnologie căutăm talente, capabilităţi deosebite”. Salt Bank, cu sediul în România, este deţinută integral de Grupul Financiar Banca Transilvania, grup din care face parte liderul pieţei bancare din România. În anul 2022 s-a finalizat integrarea Idea Bank, redenumită Salt Bank, în Grupul Banca Transilvania, această bancă rămânând ca o entitate de sine stătătoare. Salt Bank, fosta Idea Bank, cu obligaţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti, şi-a majorat în decembrie 2023 capitalul social cu 165 mil. lei prin aport în numerar de la Banca Transilvania (163 mil. lei) şi BT Investments (2 mil. lei). Ca urmare a majorării, capitalul social al Salt Bank ajunsese la 417 mil. lei, integral subscris şi vărsat, împărţit în 4.169.760.000 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.