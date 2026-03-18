Prima companie aeriană europeană care anulează zboruri din cauza creșterii prețurilor la combustibil

O companie aeriană europeană a decis să anuleze zboruri din cauza creșterii prețurilor la combustibil. Este prima mare companie din Europa care ia această decizie. Experții avertizează că modelul ar putea fi preluat și de alți transportatori.
Prima companie aeriană europeană care anulează zboruri din cauza creșterii prețurilor la combustibil
Petru Mazilu
18 mart. 2026, 07:26, Economic

Războiul din Iran a făcut „prima victimă” importantă în aviația europeană, potrivit Express. Scandinavian Airlines (SAS) a devenit prima companie aeriană importantă din Europa care a anulat zboruri ca răspuns la creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibil.

SAS, care operează ca transportator național pentru Danemarca, Norvegia și Suedia, a anunțat marți că renunță la un număr substanțial de curse, dând vina pe piața combustibililor, afectată de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Având în vedere situația actuală din Orientul Mijlociu, inclusiv creșterea bruscă și accentuată a prețurilor globale la combustibil, luăm măsuri pentru a ne consolida rezistența. O astfel de măsură este un număr limitat de anulări pe termen scurt de zboruri”, a declarat un purtător de cuvânt.
Sute de zboruri au fost deja anulate săptămâna aceasta, în special curse interne unde există servicii alternative. SAS este unul dintre cei mai aglomerați operatori de pe continent, transportând că aproximativ 25 de milioane de pasageri către destinații din întreaga lume în fiecare an.

Amenințare la adresa aviației

Decizia a amplificat temerile că războiul din Orientul Mijlociu și blocada din Strâmtoarea Ormuz ar putea provoca o stare de urgență în domeniul aviatic. Aproximativ jumătate din combustibilul folosit de companiile aeriene europene trece prin strâmtoarea menționată.

Air New Zealand, care transportă aproximativ 16 milioane de pasageri anual, a luat aceeași măsură săptămâna trecută.

