Programul Litoralul pentru toți: Ediție nouă cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană

„Politica de acordare a voucherelor de vacanță a fost modificată la începutul acestui an, în defavoarea turiștilor și a operatorilor din turism. Începând cu 1 august 2025, TVA-ul pentru cazare a crescut de la 9% la 11%. În același timp, o campanie de denigrare desfășurată online și în mass-media la adresa litoralului românesc a pus o presiune suplimentară asupra destinației, afectând direct opțiunea de cumpărare a turiștilor. În acest climat economic și social instabil, programul «Litoralul pentru Toți» nu este doar o ofertă de vacanțe ieftine, ci un mecanism de reziliență și solidaritate pentru întreaga populație, menit să: ofere turiștilor pachete de vacanță la prețuri accesibile, compenseze scăderea cererii generate de noile măsuri fiscale și de reducerea stimulentelor, asigure ocuparea capacităților disponibile în luna septembrie, mențină unitățile deschise și personalul activ, atragă clienți noi, care pot reveni și în sezoanele viitoare”, arată FPTR într-un comunicat.

Noua ediție aduce o extindere vizibilă a programului

Acest lucru este posibil în aproape toate stațiunile, în special în cele din sudul litoralului, precum Mangalia, Jupiter, Saturn și Vama Veche, unde a fost mărit numărul de locuri alocate.

Spre deosebire de vârful sezonului, când prețurile sunt mai ridicate și plajele sunt aglomerate, luna septembrie aduce tarife reduse cu până la 60%.

Tot mai multe hoteluri pun la dispoziție pachete diversificate, de la cazare simplă la all inclusive, transformând extrasezonul într-o opțiune reală și atractivă pentru orice categorie de turiști.

Tarifele pornesc de la 53 de lei pe noapte de persoană, fără masă, la un hotel de două stele în Eforie Nord, unde un pachet all inclusive la un hotel de trei stele ajunge la 214 lei.

În Eforie Sud, prețurile pornesc de la 81,5 lei/noapte/persoană, în Jupiter și Venus de la 70 lei; în Mangalia de la 101 lei, iar în Mamaia de la 69,5 lei.

Tarifele pot crește în funcție de serviciile de masă și clasificarea hotelului ales

Până în prezent 62 de unitâți de cazare au lansat oferte pentru programul „Litoralul pentru toți”, care pun la dispoziția turiștilor aproximativ 3500 de locuri de cazare pe noapte.

„Turismul românesc se află într-un moment de cumpănă. Pe de o parte, operatorii se confruntă cu taxe mai mari, cu reguli schimbate chiar în timpul sezonului și cu o campanie agresivă de denigrare a litoralului. Pe de altă parte, mediul privat rămâne unit și caută soluții concrete. «Litoralul pentru Toți» nu este o simplă campanie de marketing, ci un angajament real față de turiști. Luna septembrie aduce un litoral mai liniștit, mai accesibil și la fel de frumos, motiv pentru care îi invităm pe toți românii să profite de aceste oferte și să redescopere Marea Neagră într-o atmosferă relaxată și prietenoasă”, a declarat președintele FPTR, Dragoș Răducan.