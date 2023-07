Care este viziunea dumneavoastră asupra pieţei de design şi amenajări interioare în România şi care sunt principalele provocări şi oportunităţi pe care le întâmpinaţi?



Suntem în continuare optimişti în ceea ce priveşte piaţa de design şi amenajări interioare, care are un potenţial imens de creştere şi dezvoltare, iar proiectele noi pe care le avem în lucru sunt dovada evidentă a unei pieţe în continuă ascensiune. De asemenea, amenajările pentru domeniul HORECA sunt în continuare în focusul nostru, având în vedere investiţiile recente în wellness, spa-uri şi piscine. Mai mult de atât, în urma pandemiei şi a războiul de la graniţă ne-am mutat nivelul de interes şi pe alte segmente, cum ar fi cel de amenajări de birouri, cel medical şi educaţional. În ceea ce priveşte domeniul de amenajări de spaţii de birouri credem cu tărie cu vom înregistra o creştere important şi anul acesta datorată implementării modului de lucru hibrid de către marile companii. O astfel de restructurare necesită o adaptare din punct de vedere al dotărilor şi mobilierului acestui nou format.



Cum aţi reuşit să vă adaptaţi la cerinţele şi preferinţele clienţilor în contextul pandemiei şi al digitalizării?



Pe parcursul celor doi ani de pandemie şi stagnare temporară a sectorului HORECA, care reprezenta principalul nostru domeniu de activitate, am învăţat că flexibilitatea şi capacitatea de adaptare sunt esenţiale în faţa provocărilor. Am reevaluat strategia companiei în multiple direcţii:

Am accelerat dezvoltarea pe alte sectoare de activitate decât HORECA, respectiv domeniile medical, office şi educaţional – pentru care am început să furnizăm soluţii complete de design interior, mobilier de import şi la comandă, personalizat pentru spitale şi clinici, sedii de birouri şi scoli / licee.

Am relocat recent activitatea Chairry, inaugurând un nou showroom în zona de nord a Capitalei, în clădirea UpGround – Globalworth, ca urmare a nevoii de a ne poziţiona mai aproape de clienţii B2B ai companiei, care activează în general în centrul şi nordul Bucureştiului.

Investim din ce în ce mai mult în echipă, atât prin atragerea talentelor competitive din piaţă (doar anul acesta, echipa de business development a crescut cu 3 noi membri), cât şi prin extinderea posibilităţilor de dezvoltare profesională prin participarea la diferite evenimente şi târguri internaţionale ale industriei.

De asemenea, ne-am consolidat strategia de marketing şi comunicare şi încercăm să fim mult mai relevanţi şi mai apropiaţi de clienţii noştri, atât în showroom, cât şi în mediile online, în mass-media sau la evenimente.

Criza energetică şi inflaţia v-au pus obstacole în cale?



Încercăm să vedem orice obstacol ca pe o provocare şi să întoarcem în favoarea noastră, în măsura în care acest lucru este posibil. Consider că cele menţionate mai sus au reprezentat şi reprezintă în continuare o provocare pentru orice companie sau antreprenor, dar, în acelaşi timp, şi un prilej de restructurare şi îmbunătăţire a unor procese.

Ne-am confruntat cu întârzieri ale proiectelor din motive diverse, de la lipsa de materiale, la costuri adăugate din cauza inflaţiei etc. Eu sunt de părere că gestionarea relaţiei companie-client este foarte importantă în astfel de situaţii: este esenţial să învăţăm să fim mai flexibili şi deschişi în găsirea celor mai bune soluţii care să se plieze atât pe nevoile clientului, cât şi pe ale noastre.



În trecut, business-ul nostru era alcătuit în proporţie de 70% din proiecte din domeniul HORECA, proiecte care au încetinit în contextul global actual, motiv pentru care ne-am orientat spre dezvoltarea şi îmbunătăţirea altor domenii de activitate – cum ar fi cel medical şi educaţional.

De exemplu, odată cu pandemia, am despus eforturi pentru a obţine aprobările necesare pentru domeniul medical - cum ar fi certificarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale – astfel încât să livrăm doar produse sigure, în conformitate cu nevoile reale ale spitalelor şi clinicilor. Printre clienţii noştri din acest domeniu se numără Spitalul pentru Copii Marie Curie, reţeaua Regina Maria, Enayati Medical City etc.



Ce măsuri aţi luat în privinţa protejării mediului?



Suntem conştienţi de impactul pe care atât industria, cât şi noi ca indivizi îl avem asupra mediului înconjurător, motiv pentru care acţionăm cu simţ de răspundere pentru a proteja planeta. Ne-am concentrat pe găsirea de furnizori care, la fel ca noi, pun accentul pe un grad de sustenabilitate ridicat, care dispun de certificări şi utilizează materiale reciclate. Partenerii noştri înţeleg importanţa reducerii amprentei de carbon şi împreună cu aceştia oferim clienţilor opţiunea de reciclare a mobilierului uzat.



Ce strategii aveţi pentru a vă consolida poziţia pe segmentul de wellness/spa şi ce tipuri de soluţii oferiţi pentru amenajarea de piscine?



Vedem în continuare un potenţial major în ceea ce priveşte dezvoltarea segmentului local HORECA şi dezvoltarea componentei de wellness-spa-piscine.

Efectele pe care pandemia le-a avut asupra industriei hoteliere i-a forţat pe antreprenorii din domeniu să-şi regândească planurile de business şi să pună mai mult accent pe starea de bine a clienţilor. Credem cu tărie că îndreptarea oamenilor către zona de wellness va impulsiona dezvoltarea unor concepte noi în sector, iar strategia noastră urmăreşte fix acest lucru: livrarea de soluţii de amenajare care să fie în conformitate cu nevoia reală a beneficiarilor, care să ofere confort premium prin piese de mobilier gândite pentru oameni, nu doar pentru aspectul lor estetic.

Compania noastră a înregistrat o creştere de 333% pe segmentul produselor de mobilier pentru piscine şi plaje în primele 8 luni ale anului 2022 şi preconizăm o creştere şi pentru finalul sezonului estival 2023, având în vedere noile investiţii din acest sector.

În prezent, am livrat piese de mobilier pentru piscine şi spa-uri în valoare de 100.000 de euro, printre acestea se numără şezlonguri ergonomice, fotolii, mese şi scaune pentru clienţi precum Aqua President, Alma Resort, Bacolux Hotels, Club Don Pedro, Agrement Sport, Aqua Park Mukachevo.



Ce avantaje competitive aveţi faţă de concurenţii dumneavoastră şi cum vă diferenţiaţi prin calitatea serviciilor şi a produselor?



Lucrăm cu unii dintre cei mai buni furnizori internaţionali cu o vastă experienţă în confencţionarea pieselor de mobilier premium pentru a livra cele mai bune soluţii de amenajare interioară. De asemenea, ne dorim să menţinem calitatea cât mai mare a proiectelor noastre, prin îmbinarea tehnologiei cu ultimele noutăţi internaţionale – pe care le regăsim în special în piesele de mobilier furnizate de parteneri ai noştri precum Actiu, B&T Design, Balliu, Zown, cu încurajarea antreprenorilor locali – să cumpere şi mobilier de calitate, fabricat în România.



Cum vedeţi potenţialul segmentului de educaţional şi ce proiecte aţi realizat sau aveţi în plan pentru acest domeniu?



Există cu siguranţă un potenţial de creştere solid pe segmentul de amenajare de spaţii educaţionale, iar acest lucru se reflectă şi în cifrele companiei. Am finalizat anul 2022 cu o cifră de afaceri de 1,5 mil. Euro, înregistrând o creştere de 500% pe segmentul de mobilier medical şi de 80% pe segmentul de mobilier pentru spaţii educaţionale (şcoli, licee).

Printre cele mai recente proiecte finalizate sau în curs de finalizare se numără: Licerul “Ion Barbu” din Piteşti, Liceul teoretic i.c. bratianu hateg, Şcoala gimnazială “Mihai Viteazul” Călăraşi, Grădiniţa cu Program Prelungit „Neghiniţă”.

Cum vă gestionaţi resursele umane şi financiare şi ce obiective aveţi pentru dezvoltarea echipei dumneavoastră?



În 2022 ne-am crescut echipa cu 3 profesionişti şi avem planuri de extindere a echipei şi pentru anul 2023, deoarece nivelul proiectelor a crescut considerabil şi ne dorim să oferim aceeaşi performanţă pentru toate proiectele.

În ultimii ani, am înţeles că o cunoaştere profundă a fluxului de lucru al companiei noastre este crucială pentru a asigura eficienţa şi productivitatea echipei.

Am investit timp şi resurse în găsirea potrivită a membrilor de echipă, căutând să omogenizăm şi să construim o echipă solidă în jurul valorilor noastre comune. De asemenea, am acordat o atenţie deosebită procesului de training, asigurându-ne că fiecare membru al echipei noastre are cunoştinţele necesare despre produsele şi sectoarele de activitate.

În plus, am făcut eforturi constante pentru a fideliza angajaţii, creând un mediu în care se simt conectaţi la valorile şi viziunea companiei noastre.



Ce valori şi principii vă ghidează în activitatea dumneavoastră şi cum le transmiteţi clienţilor şi partenerilor dumneavoastră?



Oamenii au ajuns într-un punct în care îşi doresc deschidere şi apreciere la locul de muncă, motiv pentru care o “poveste” frumos împachetată nu mai e de ajuns. Desigur, notorietatea unei companii este foarte importantă, dar la fel de importante sunt şi calitatea mediului de lucru şi capacitatea de lider şi îndrumător a celui care o conduce.

Eu, personal, mă axez pe feeling-ul uman, îmi place sa simt omul din punct de vedere comportament si atitudine, mă interesează ca în birou sa avem o atmosfera caldă, pozitivă şi o echipă de încredere.

Misiunea noastră este aceea de a fi o echipa responsabilă, în permanentă perfecţionare, astfel încât sa reprezentăm cu mândrie brand-ul Chairry, o familie care se dedică zilnic furnizării de servicii la cele mai înalte standarde.

Acestea sunt şi valorile pe care dorim să le transmitem atât angajaţilor noştri, cât şi colaboratorilor: încrederea, seriozitatea, flexibilitatea şi devotamentul pentru proiecte de succes bine executate.



Care este cel mai mare succes pe care l-aţi avut în cariera dumneavoastră şi ce aţi învăţat din el?



Cred cel mai mare succes pe care l-am avut în carieră a fost tocmai înfinţarea companiei Chairry Design & Furniture împreună cu soţul meu în 2011. Am pornit cu o investiţie iniţială de 50.000 de euro, iar primul angajat s-a alăturat companiei în februarie 2012.

Cea mai bună lecţie pe care am învăţat-o în toţi aceşti ani este că, dacă îţi doreşti ceea suficient de tare şi eşti dispus să-ţi dedici timpul învăţării continue, este imposibil să nu obţii rezultate satisfăcătoare. Ambiţia şi devotamentul faţă de pasiunea ta sunt două atribute care trebuie educate pentru a fi capabil să dai 100% din energia de care dispus la momentul respectiv.

Care este cel mai mare eşec pe care l-aţi avut în cariera dumneavoastră şi cum l-aţi depăşit?



Sunt o fire destul de critică şi analitică, iar domeniul în care activăm necesită foarte multă atenţie la detalii pentru a livra cele mai bune rezultate la final. Cu toate acestea, nu consider că pot numi un anumit “eşec” din parcursul profesional şi acest lucru se datorează perspectivei de viitor pe care o am şi pe care încerc zilnic să o transmit prin intermediul Chairry Design & Furniture. Orice situaţie care nu a descurs conform planului nu reprezintă decât un prilej de învăţare şi dezvoltare pentru viitor. Cel mai bun educator de business este aşa-zisul “eşec” şi modul în care reuşeşti să treci peste el şi să vii cu soluţii noi. Şi încurajez toţi viitorii antreprenori tineri să gândească la fel pentru a putea perfoma din ce în ce mai bine în orice domeniu ar activa.

Ce planuri aveţi pentru viitorul companiei dumneavoastră şi ce provocări anticipaţi?



Ne-am dublat volumul de business în primele 6 luni ale anului 2023 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Astfel, în primele trei luni ale acestui an, compania a furnizat piese de mobilier pentru aproximativ 2.500 mp de amenajări interioare, reprezentând un volum total de vânzări de 800.000 EUR. Majoritatea cererilor înregistrate au venit dinspre sectoarele HORECA şi amenajări de birouri.

Printre cele mai cunoscute proiecte recent încheiate sau semnate la începutul anului se numără reţeaua de restaurante Stradale (Bucureşti, Cluj şi Timişoara), amenajări interioare pentru BCR, reţeaua agenţiilor Superbet, hotelurile Teleferic din Poiana Braşov, Hotel Sinaia, Anchor Group, NEPI Investment, Bog`Art, Globalworth, Hills, IFM Prover, Continental Automotive, SSAT etc.

Pentru următoarele luni ale anului, ne dorim să consolidăm în continuare domeniile focus de business, dar şi să ne extindem mai mult pe zona medicală şi educaţională. Avem deja câteva proiecte din zona educaţională pe care aşteptăm cu nerăbdare să le finalizăm.

În anul 2023 vizăm să ne extindem în continuare liniile de business şi să creştem sustenabil volumul de proiecte şi, implicit, business-ul.

Ne-am propus o cifră de afaceri de 2 mil. EUR pentru 2023, având în vedere noile proiecte semnate pentru începutul anului 2023 şi previziunile perioadei următoare.