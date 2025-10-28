Amazon anunță cele mai mari concendieri din istoria companiei

Aproximativ 30.000 de posturi vor fi reduse într-o măsură de restricții salariale care urmează să înceapă marți, au relatat mai multe agenții de presă.

Reducerea va reprezenta aproape 10% din cele aproximativ 350.000 de locuri de muncă de birou de la Amazon, dar se pare că nu va afecta forța de muncă din distribuție și depozite, care reprezintă majoritatea celor peste 1,5 milioane de angajați ai companiei, potrivit AFP.

Amazon, cu sediul în Seattle, nu a răspuns solicitărilor AFP cu privire la reducerile planificate raportate de Wall Street Journal, New York Times și alte publicații care citează surse anonime.

Acțiunile Amazon au încheiat ziua oficială de tranzacționare în ușoară creștere, pe măsură ce vestea despre o posibilă mișcare de reducere a costurilor s-a răspândit.