Reducerea primei pentru maşini electrice a înjumătăţit vânzările Daciei Spring

Autoturismele „elec­trifi­ca­te“ au o scădere de 17%, reali­zând o cotă de piaţă de 24,7%, din care auto­turis­me­le pur electrice în­registrea­ză o scădere de 68%, rea­li­zând o cota de piaţă de 4,9%, po­trivit datelor cen­tralizate de Asoci­a­ţia Producă­torilor şi Importato­rilor de Auto­mo­bile (APIA).

Scăderea din acest an pe seg­mentul maşinilor electrice vi­ne după ani de zile în care vân­zările acestora s-au dublat an de an. Dar în 2024 prima pro­­gramului Rabla Plus s-a în­jumăţit de la 10.000 la 5.000 de euro, motiv pen­tru care 80% din banii des­ti­naţi per­soane­lor fizice au rămas ne­chel­tuiţi, potri­vit celor de la Dacia. Mai mult, Dacia Spring, „motorul“ pieţei de elec­trice din ultimii ani, a cunoscut o scădere de 47% în pri­mele şapte luni ale a­ces­tui an. Pe de altă parte, şi preţul ma­şinii a crescut - în 2021 când s-a lansat, cu Rabla ma­şina costa 8.000 de euro, în timp ce acum preţul a urcat între 12.000 şi 15.000 de euro, în funcţie de versi­u­nea de echipare.

În luna iulie 2024 primele trei cele mai vândute autoturisme 100% elec­trice sunt: Tesla Model 3, cu 168 uni­tăţi şi o creştere de 15% faţă de ace­eaşi perioadă a anului precedent, Dacia Spring cu 67 unităţi şi o scădere de 92% şi Hyundai Kona cu 56 de unităţi. Pe de altă parte, Dacia a anunţat un nou model Spring, ale cărui comenzi sunt deja înregistrate, iar livrările încep din toamnă.

Comisia Europeană a anunţat în 12 iunie că începând cu luna iulie vor fi impuse taxe antisubvenţie de până la 38,1% pentru maşinile electrice chi­nezeşti. Spring va avea o taxă su­pli­men­tară de 20,8%, dar procentul este calculat din preţul de export din Chi­na, nu din preţul comercial al maşinii, astfel încât impactul ar putea fi mai redus în cazul unor maşini. Taxa vine deja pe lângă cea vamală de 10%. Mi­hai Bordeanu, directorul Dacia, a ex­plicat că cine a comandat maşina va avea şi preţul pentru care a semnat, in­diferent de modificările legislative. Chiar şi în acest scenariu, Spring va ră­mâne produs în China, la uzina Dong­feng şi nu va fi transferat în Europa.

Modificarea Rabla Plus scade vânzările de maşini Dacia Spring

În ceea ce priveşte vânzările pe plan local, Spring este deja afectat ne­gativ de modificarea programului Rabla Plus din acest an, prin care pri­ma a scăzut la 5.000 de euro în 2024, faţă de 10.000 de euro până în 2023.

În aceste condiţii, Mihai Bordea­nu spunea într-un interviu acordat ZF că pentru noul model compania are în medie 100 de comenzi pe lună, în timp ce în momentul lansării, în 2021, erau chiar şi 400-500 pe lună.

După evoluţia importantă a lunilor anterioare, iulie 2024 vine cu o creştere de 0,5% a înmatriculărilor de autovehicule noi faţă de luna iulie a anului 2023 şi cu o scădere de 36% faţă de luna iunie 2024.

Autoturismele, care reprezintă aproximativ 82% din total, au înregistrat în luna iulie 2024, un volum de 12898 unităţi, cu -4,4% mai puţin faţă de luna similară din 2023, fiind de menţionat că pe întreg anul 2024 înmatriculările de autoturisme noi sunt în creştere cu 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Pe de altă parte, autoturismele „electrificate“, respectiv cele electrice (100% şi hibride plug-in), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă) deţin în a iulie 2024, o cotă de piaţă de 24,7%, care depăşeşte cu 15,2 puncte procentuale cota deţinută de motoarele diesel.