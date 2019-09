Revenirea studenţilor majorează chiriile. Singurul oraş din România în care preţurile locuinţelor rămân neschimbate

Faţă de perioada similară a anului trecut, însă, datele Imobiliare.ro arată că în prima jumătate din septembrie 2019 chiriile medii solicitate pentru apartamentele cu una, două şi trei camere (construite până în anul 2000) prezintă, în general, majorări mai mici de 10%, arată imobiliare.ro.

Singura excepţie de la regulă este observată în cazul locuinţelor tricamerale din Iaşi.

Pe fondul cererii crescute generate de revenirea studenţilor, chiriile apartamentelor din marile centre universitare tind, în general, să se majoreze uşor la început de toamnă. De menţionat este că, pe unele segmente de piaţă, pretenţiile proprietarilor se situează, în medie, la acelaşi nivel ca anul trecut. Ca şi în materie de vânzări, Cluj-Napoca continuă să ocupe primul loc în clasamentul celor mai mari preţuri medii solicitate la închirieri, depăşind Capitala la toate categoriile de apartamente. La polul opus, dintre cele şase mari centre regionale analizate, Constanţa are cele mai accesibile locuinţe disponibile spre închiriere.

În Bucureşti, suma medie solicitată pentru o garsonieră a ajuns la circa 250 de euro pe lună în septembrie 2019, în uşoară creştere de la nivelul de 240 de euro pe lună consemnat în perioada similară din 2018. Cei interesaţi pot găsi, însă, şi preţuri mai accesibile: o garsonieră de 22 de metri pătraţi, situată în zona Piaţa Alba Iulia, poate fi închiriată cu 170 de euro pe lună. Un apartament cu două camere, pe de altă parte, costă acum 350 de euro pe lună, în creştere de la o medie de 330 de euro pe lună în septembrie anul trecut. Pe Imobiliare.ro, însă, studenţii pot găsi şi oferte mai convenabile: în zona Dristor-Râmnicu Sărat, spre exemplu, o locuinţă bicamerală mobilată şi utilată, în suprafaţă de 45 de metri pătraţi utili, are o valoare de listare de 1.000 de lei (puţin peste 200 de euro) pe lună. Comparativ cu anul trecut, pretenţiile proprietarilor de locuinţe tricamerale s-au menţinut constante – fapt explicabil, probabil, prin cererea mai scăzută pentru acest gen de proprietăţi. Un apartament cu trei camere poate fi închiriat, astfel, cu o medie de 400 de euro pe lună, la fel ca în toamna lui 2018. O locuinţă de 70 de metri pătraţi din zona Berceni-Giurgiului are, însă, un preţ semnificativ mai scăzut, anume 270 de euro pe lună.

În oraşul de la poalele TâmpeBraşov, o locuinţă monocamerală poate fi închiriată, în medie, cu 200 de euro pe lună, la fel ca în perioada similară a anului trecut. Ceva mai puţin decât atât, mai exact 180 de euro pe lună, costă o garsonieră de 24 de metri pătraţi utili din zona Bartolomeu, aceasta fiind mobilată şi utilată. Pentru apartamentele cu două camere, chiria medie solicitaă de către proprietari s-a majorat în ultimul an, ajungând la 320 de euro pe lună (faţă de 300 de euro pe lună în 2018). Cu toate acestea, o locuinţă de 60 de metri pătraţi utili din zona Astra poate fi închiriată şi cu 200 de euro pe lună – situat la etajul 10 din 10, imobilul este mobilat şi utilat. Şi pretenţiile proprietarilor de apartamente cu trei camere au crescut uşor în ultimul an, ajungând la aproximativ 395 de euro pe lună, de la 380 de euro pe lună în acelaşi interval din 2018. În zona Gemenii, însă, o unitate locativă de 65 de metri pătraţi utili este listată pe portal la un preţ de 300 de euro pe lună.

În Cluj-Napoca, suma medie necesară pentru închirierea unei garsoniere s-a majorat uşor în ultimul an, situându-se în prezent la 260 de euro pe lună, faţă de 250 de euro pe lună în toamna anului trecut. În cartierul Mănăştur, însă, o unitate locativă de 21 de metri pătraţi utili, mobilată şi utilată, costă 200 de euro pe lună. Preţul mediu cerut la închiriere s-a majorat şi pe segmentul apartamentelor cu două camere, care au ajuns să coste 390 de euro pe lună, comparativ cu 370 de euro pe lună în septembrie anul trecut. În cartierul Ghoergheni, însă, o locuinţă bicamerală în suprafaţă de 56 de metri pătraţi utili, situată la parter, mobilată şi utilată, are un preţ cerut de 300 de euro pe lună. Segmentul locuinţelor tricamerale disponibile spre închiriere s-a menţinut la un nivel stabil de preţ comparativ cu perioada similară a anului trecut, respectiv 500 de euro pe lună – nivel ce depăşeşte semnificativ pretenţiile proprietarilor din alte centre regionale, inclusiv din Capitală. O locuinţă tricamerală mai ieftină poate fi găsită în zona Mănăştur, la un preţ de 330 de euro pe lună (pentru o suprafaţă de 77 de metri pătraţi).

Unităţile locative monocamerale sunt singurele care au consemnat creşteri ale preţului mediu de închiriere în Constanţa: acestea au ajuns la un nivel de aproape 160 de euro pe lună, faţă de 150 de euro în perioada similară a anului trecut. Cu 150 de euro pe lună poate fi închiriată, spre exemplu, o unitate locativă de 18 metri pătraţi, mobilată şi utilată, din zona Tomis Nord. Comparativ cu septembrie 2018, pretenţiile proprietarilor de apartamente cu două camere s-au menţinut la acelaşi nivel în Constanţa, anume 250 de euro. În zona Inel II, însă, o locuinţă în suprafaţă de 47 de metri pătraţi utili, recent renovată, mobilată şi utilată, are un preţ cerut de 200 de euro pe lună. O unitate locativă cu trei camere poate fi închiriată, la fel ca anul trecut, cu o medie de 300 de euro pe lună în Constanţa. În zona Faleză Nord, spre exemplu, un apartament spaţios, cu o suprafaţă de 90 de metri pătraţi utili, este disponibil în schimbul sumei de 275 de euro pe lună, locuinţa fiind amplasată la etajul doi din opt al unui bloc riodicat în anul 1992.

În Iaşi, suma medie solicitată pentru o unitate monocamerală se situează, în septembrie 2019, la 200 de euro pe lună – la fel ca în aceeaşi perioadă din 2018. Cu toate acestea, o garsonieră de 24 de metri pătraţi din zona Galata poate fi închiriată, nemobilată, cu doar 100 de euro pe lună. Şi apartamentele cu două camere se situează la acelaşi nivel de preţ ca în septembrie 2018, anume 300 de euro pe lună. Cu toate acestea, o locuinţă de 58 de metri pătraţi din zona Gară, nemobilată şi neutilată, poate fi închiriată cu aproape jumătate mai puţin, mai exact cu 170 de euro pe lună. Spre deosebire de celelalte categorii de apartamente din capitala Moldovei, locuinţele cu trei camere se situează la un nivel de preţ semnificativ mai ridicat decât în toamna lui 2018: cu o chirie medie de 390 de euro pe lună, faţă de 350 de euro pe lună, acestea sunt, de fapt, singurele care s-au apreciat cu peste 10% în perioada analizată. În zona Podu Roş, o locuinţă tricamerală de 62 de metri pătraţi utili, mobilată şi utilată, are un preţ cerut de 300 de euro pe lună.

În Timişoara, suma medie solicitată pentru închirierea unei garsoniere se situează, în septembrie 2019, la 200 de euro pe lună, la fel ca în perioada similară a anului trecut. În zona Girocului, însă, o unitate locativă de 15 metri pătraţi utili, mobilată şi utilată, este listată pe portal la un preţ de 160 de euro pe lună. Segmentul apartamentelor cu două camere a consemnat, comparativ cu toamna lui 2018, o creştere notabilă a preţului mediu solicitat, acesta ajungând la 320 de euro pe lună, faţă de 300 de euro pe lună. În zona Bucovina, un apartament decomandat şi nemobilat, în suprafaţă de 55 de metri pătraţi utili, are o valoare de listare de 250 de euro pe lună. Pretenţiile proprietarilor de locuinţe tricamerale, pe de altă parte, se situează în momentul de faţă la un nivel de 380 de euro pe lună, la fel ca în septembrie 2018. În zona Take Ionescu, un apartament nemobilat, cu o suprafaţă de 75 de metri pătraţi utili, are un preţ cerut de 300 de euro pe lună.

