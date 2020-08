Izolarea te-a determinat să-ţi cheltui bugetul pe cosmetice, haine sau jocuri online. Utilizatorii Revolut au făcut tranzacţii de 1,27 milioane de euro pentru îngrijire personală şi 1,2 milioane de euro pentru haine.

„În perioada de izolare am făcut mai mult shopping ca niciodată. Vreau să spun că zi de zi, am cumpărat câte ceva. Comandam în prostie, nu mă puteam opri pur şi simplu”, a povestit Larisa Udilă, influencer. „Haine, în perioada asta cel mai mult mi-am cumpărat haine.”

„1000 de euro am cheltuit doar de ziua mea, 1000 de euro, cred că mai mult, cred că vreo 2000 şi ceva de euro am cheltuit de ziua mea. În restul zilelor nu mi-am cumpărat chiar de 2000 de euro dar îmi cumpăram zilnic câteva sute de lei, lejer. Am cheltuit foarte mulţi bani.”

În lipsa distracţiilor din afara casei, mulţi români s-au refugiat în jocuri online. Acelaşi raport arată că s-au cheltuit 17 milioane de euro pentru divertismentul online.

Toma Nicolau, Gaming Streamer: Românii au preferinţe variate când vine vorba de gaming. Rămân în vârf clasicele titluri de tip shooter: Call of Duty sau Fortnite, apoi vin simulatoarele sportive cum ar fi FIFA, dar cu siguranţă se poate vorbi de o creştere în categoria entry level.După izolare vom observa o uniformizare, gamerii nu vor mai avea la fel de mult timp liber, se va reveni la normal cu menţiunea că gradul ridicat de dependenţă pe care-l dau jocurile video vor face ca cifrele să arate o rată de retenţie importantă în rândul debutanţilor.”

Românii au mai fost interesaţi de librării şi cursuri online, produse pentru decorarea locuinţelor, dar şi donaţii. În total, utilizatorii Revolut au donat 134.700 de euro către 3 asociaţii diferite.