RO-Wine Ediţia de Toamnă 2023 revine pe 13-15 Octombrie la Fratelli

RO-Wine | The International Wine Festival of Romania reuneşte iubitorii şi pasionaţii de vinuri şi în această toamnă, la Fratelli Bucureşti!



Urmează 3 zile de degustări exclusive, poveşti de neratat şi surprize pregătite cu atenţie de organizatori. Ca de fiecare dată, şi ediţia de toamnă din acest an promite să ofere experienţe unice pentru toţi cei care apreciază arta vinului şi produsele gourmet de calitate.

Ediţia de Toamnă RO-Wine 2023 va impresiona cu siguranţă toţi pasionaţii de vin şi gastronomie, cu aromele speciale ale vinurilor premium şi superpremium din 14 ţări. În premieră, la această ediţie vor participa şi producători de vin din Germania şi Ungaria.

Vineri, 13 octombrie, in cursul zilei dedicate profesioniştilor HoReCa va avea loc evenimentul de lansare a cărţii “Ţara şi Vinul”, care are la bază lucrarea de doctorat a Marinelei Ardelean, co-organizatoare a festivalului RO-Wine.



Organizatorii festivalului vor aduce mai aproape ”Gustul Italiei” pentru iubitorii de gusturi italiene şi arome rafinate, cu o selecţie exclusivă de vinuri şi specialităţi ale producătorilor în salonul dedicat, organizat de ICE – Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior, majoritatea acestora fiind prezentate în premieră în România. Printre participanţii de top se numără producători noi de vinuri premium, ulei de măsline, specialităţi de patiserie tradiţională italiană şi de alte delicatese din regiuni consacrate - Veneto, Apulia, Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Sicilia, Sardinia, Lazio, Lombardia sau Abruzzo.

De asemenea, oaspeţii festivalului vor descoperi 25 de standuri cu cei mai importanţi importatori şi distribuitori din ţară, toate acestea în Salonul Vinurilor Internationaţionale.

Macromex Horeca, Partenerul Gourmet al festivalului ROWine, aduce o experienţă culinară deosebită în cadrul evenimentului dedicat vinurilor. Cu preparate sous vide, meniuri à la carte, produse de brutărie, patiserie şi cofetărie, dar şi preparate tip street food disponibile la Foodtruck-ul Food&Glory, poziţionat în parcarea locaţiei, Macromex Horeca promite să ofere participanţilor o călătorie gastronomică completă.

Mai mult decât un furnizor de top pentru industria ospitalităţii, Macromex oferă şi soluţii de eficientizare a aprovizionării în Horeca, prin platforma digitală Bocado.ro. Vizitatorii profesionişti, proprietari de restaurante sau furnizori, vor putea interacţiona direct cu echipa din spatele platformei, pentru a vedea cum îşi pot eficientiza afacerea cu ajutorul acesteia.

Macromex, prin brandurile sale proprii (Food&Glory, Edenia, Corso, La Strada) dar şi partenere (Philadelphia, La Lorraine şi Dr Oetker), demonstrează încă o dată că este un jucător de top atât în Retail, cât şi în HoReCa.

Foarte apreciată şi prezentă şi la această ediţie este cafeaua de specialitate Constantin Coffee, care va încânta încă o dată vizitatorii curioşi, nu doar cu arome, ci şi cu poveştile din spatele produselor artizanale.

Cu sprijinul Reciclad’OR, festivalul reuşeşte la fiecare ediţie să integreze acţiuni specifice pentru susţinerea unui stil de viaţă sustenabil şi grija pentru mediul înconjurător. Partener sustenabil de tradiţie al festivalului, Reciclad’OR promite la această ediţie noutăţi în privinţa conştientizării consumatorilor şi experienţe eco-friendly, pentru a-i încuraja să acorde o mai mare atenţie protejării mediului, reciclând, reducând deşeurile şi îndreptându-se spre alternative eco.

La eveniment vor lua parte vizitatori din toată ţara veniţi special şi invitaţi din străinătate, toţi având aceeaşi pasiune: vinul de excepţie.

„Avem deja experienţa a douăsprezece festivaluri organizate până acum şi mai avem şi convingerea că urmează un 13 norocos. Am învăţat să anticipăm tendinţele şi nevoile pieţei, să ieşim în întâmpinarea dorinţelor celor care vin la acest festival, fie ei experţi horeca sau iubitori de vin. Acoperim, din 2016 încoace, nevoia de a învăţa a iubitorilor de vin, nevoia de a-şi diversifica oferta a importatorilor, distribuitorilor sau a restaurantelor şi magazine or de vin, plăcerea de a descoperi a iubitorilor de vin şi oportunitatea unei afaceri bune pentru cei care cauta cel mai bun raport calitate / preţ.

Cifrele în creştere constantă din ultimii ani – vizitatori, expozanţi, etichete expuse, pahare folosite etc. - ne permit să spunem că am ajuns sa fim un reper în industria de vin din România şi că suntem în pragul maturităţii. Ne bucurăm de prezenţa în creştere a turiştilor străini, veniţi special pentru a descoperi cele mai bune vinuri româneşti şi avem convingerea că turismul enogastronomic are un mare viitor în România”, spun organizatorii festivalului RO-Wine | The International Wine Festival of Romania, Marinela Ardelean şi Liviu şi Mihai Popescu.

Ne vedem pe 13, 14 şi 15 octombrie la Fratelli Bucureşti!

Vă aşteptăm şi - nu uitaţi! - dacă lucraţi în industria HoReCa, accesul este gratuit, în baza înregistrării pe site-ul festivalului – https://romaniawinefestival.com.







Vă mulţumim!