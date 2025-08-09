Nicușor Dan, într-o vizită privată în Republica Moldova. La ce eveniment participă alături de Maia Sandu

Președintele României, Nicușor Dan, se află sâmbătă într-o vizită privată în Republica Moldova. Împreună cu președinta Maia Sandu, el a participat la Festivalul Lupilor organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.

Sursa foto: captură video protv.md

Cei doi președinți au făcut baie de mulțime și numeroase fotografii cu oamenii, transmite Pro TV Moldova.

Reamintim că prima vizită oficială a lui Nicușor Dan în calitate de președinte al României a fost în Republica Moldova.