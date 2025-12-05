Sibiul se strânge în jurul mesei: comunitatea se adună la „Christmas at the Palace”

Masa comunității este concepută ca o ocazie specială în care localnici, vizitatori și prieteni ai festivalului de Crăciun sunt așteptați să se așeze împreună la aceeași masă, să împartă mâncare, povești și timp de calitate.

Acest moment simbolic își propune să întărească legăturile dintre oameni, să creeze sentimentul de apartenență și să transforme seara într-o experiență caldă și deschisă tuturor.

Atmosfera va fi completată de un program muzical live, susținut de artistul local Romulus Cipariu, care va aduce un plus de emoție și lumină serii.

Prin această inițiativă, Christmas at the Palace își continuă misiunea de a transforma spațiile istorice ale orașului în locuri vii, pline de lumină, întâlniri și bucuria Crăciunului.

Înaintea Mesei Comunității, festivalul invită publicul la un nou eveniment muzical: concertul trupei byron, care va avea loc vineri, 5 decembrie, de la ora 20:00, tot în curtea Muzeului Brukenthal. Această seară specială marchează una dintre cele mai așteptate reprezentații ale ediției și aduce în prim-plan scena românească alternativă.