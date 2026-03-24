România, cu 4,8 milioane de clienți și aproape 130 de milioane de transferuri, devine a treia piață din lume pentru Revolut. Rezultatele noii bănci la nivel global

Baza de clienți retail din România a depășit 4,8 milioane de utilizatori persoane fizice, fiind pentru al patrulea an consecutiv cea mai descărcată aplicație financiară de pe piață, iar baza de clienți pe segmentul business a crescut cu 32%, potrivit datelor transmise marți.

La nivel global, Revolut a înregistrat al cincilea an consecutiv de profitabilitate netă. Profitul înainte de impozitare a crescut cu 57%, ajungând la 2,3 miliarde dolari SUA (1,7 miliarde lire sterline), cu o marjă a profitului de 38%, un avans față de 35% în 2024.

Potrivit companiei, veniturile grupului au crescut cu 46%, ajungând la 6 miliarde USD (4,5 miliarde GBP), față de 4 miliarde USD (3,1 miliarde GBP) în 2024, cu o creștere puternică pentru toate fluxurile de venituri. 11 linii de business diferite au depășit veniturile individuale de circa 135 milioane USD (100 de milioane GBP).

Depozitele totale ale clienților au crescut cu 66%, ajungând la 67,5 miliarde USD (50,2 miliarde GBP), pe măsură ce baza de clienți retail a crescut cu 30%, ajungând la 68,3 milioane, iar numărul clienților business a crescut cu 33%, până la 767.000.

Revolut operează ca bancă autorizată în 30 din cele 40 de piețe active – inclusiv Regatul Unit și Mexic – alături de depunerea oficială a aplicației bancare în SUA, în martie 2026, obiectivul fiind să fie prezent pe 100 de piețe.

Profitabilitate-record

La zece ani de la lansare, Grupul înregistrează o profitabilitate record și o anvergură globală, pe măsură ce se transformă într-o bancă cu adevărat globală, potrivit oficialilor companiei.

„2025 a fost un alt an important. Am construit o afacere diversificată, rezistentă, profitabilă la scară largă, întărind fundația următoarelor faze de creștere. Pe măsură ce ne transformăm într-o bancă cu adevărat globală, dovedim că modelul nostru operațional bazat pe tehnologie continuă să stimuleze o expansiune rapidă și o profitabilitate record. După un deceniu de la începutul acestei călătorii, încă suntem la începutul demonstrației noastre despre ce putem realiza în această industrie, a declarat Nik Storonsky, cofondator și CEO Revolut.

„Rezultatele noastre din 2025 demonstrează puterea modelului nostru diversificat de business, pe măsură ce continuăm să ne extindem rapid, simultan cu creșterea profitabilității. Marja de profit înainte de impozitare de 38% reflectă disciplina financiară și capacitatea de a scala eficient, continuând în același timp să investim în oameni și infrastructură. Cu 11 linii de produse distincte, fiecare depășind acum 100 de milioane de lire sterline în venituri anuale, afacerea noastră a dobândit rezistența structurală necesară pentru a naviga în orice mediu. Intrăm în al doilea deceniu în forță, pregătiți pentru a continua să concepem viitoarele proiecte care vor redefini sistemul bancar”, a spus Victor Stîngă, Chief Financial Officer Revolut.

Cifre-cheie pentru România

Al cincilea an consecutiv de profitabilitate a permis Revolut să continue să investească în furnizarea de produse de cea mai bună calitate, pe care consumatorii români se bazează în viața lor financiară de zi cu zi. Diversificarea produselor a făcut ca Revolut să-și confirme poziția de cea mai descărcată aplicație financiară din țară, pentru al patrulea an consecutiv, susțin oficialii companiei.

„Cu a cincea cea mai mare bază de clienți retail la nivel global la sfârșitul anului 2025, România a continuat să fie o piață cheie pentru Revolut și a ocupat poziția a treia după numărul de utilizatorii activi lunar, după Regatul Unit și Franța. Baza de clienți retail a crescut cu 12%, ajungând la 4,8 milioane de clienți şi la o rată de penetrare de 27% din populația totală cu vârsta peste 6 ani”, arată comunicatul transmis.

Primul an complet de activitate a sucursalei locale a Revolut Bank UAB a marcat și creșterea cu 15% a numărului de clienți care utilizează Revolut ca bancă principală. În timp ce depozitele totale deținute de clienții locali (retail și companii) au crescut cu 30% față de anul precedent, produsele de creditare au continuat să consolideze relația cu clienții din România. Portofoliul de credite din România a crescut cu 68% în 2025 față de 2024, iar numărul de credite personale acordate clienților locali a crescut cu 44%. Diversificarea ofertei locale a contribuit la creșterea cu 111% a soldurilor clienților individuali deținute în conturi de economii și instrumente de investiții precum Conturile flexibile de investiții.

Potrivit companiei, clienții Revolut folosesc activ produsul pentru nevoi financiare zilnice, demonstrate printr-o medie de 12 plăți cu cardul efectuate lunar, dar și de ponderea plăților cu cardul efectuate local (78% din totalul tranzacțiilor cu cardul). 58% din plățile cu cardul au fost efectuate cu carduri fizice și 42% cu carduri virtuale. Transferurile de bani peer-to-peer între utilizatorii Revolut au progresat cu 15% ca volum total comparativ cu anul 2024, depășind 129 de milioane de transferuri.

Revolut Business a înregistrat, de asemenea, o creștere puternică pe piața locală, cu o bază de clienți în creștere cu 32% și volumul tranzacțiilor mai mult decât dublu (126% față de anul precedent).

Revolut și-a consolidat poziția de bancă digitală de top prin mai multe realizări cheie. Potrivit companiei, angajamentul său față de România a fost demonstrat printr-o creștere de 47% a numărului de profesioniști angajați la nivel local.

Rezultate financiare și operaționale la nivel global

Veniturile Grupului au crescut cu 46%, ajungând la 6,0 miliarde USD (4,5 miliarde GBP), față de 4 miliarde USD (3,1 miliarde GBP) în 2024. Această performanță a fost susținută de Revolut Business, care reprezintă 16% din veniturile totale. Grupul monitorizează 11 linii de produse diferite, fiecare contribuind cu venituri de cca. 135 milioane USD (100 de milioane GBP).

Veniturile totale au atins 936 de milioane USD (708 milioane GBP), o creștere de 67% față de 541 de milioane USD(423 milioane GBP) în același an.

Veniturile totale din plățile cu cardul au crescut cu 45% față de anul precedent, ajungând la 1,3 miliarde USD (1,0 miliarde GBP), comparativ cu 887 de milioane USD (694 de milioane GBP) în 2024.

Veniturile din tranzacționare și investiții au crescut cu 31%, ajungând la 876 de milioane USD (663 de milioane GBP), față de 647 de milioane USD (506 milioane GBP).

Venituri din schimburi valutare au înregustrat o creștere cu 43%, ajungând la 800 de milioane USD (606 milioane GBP), de la 540 de milioane USD (422 milioane GBP).

Depozitele totale ale clienților au crescut cu 66%, ajungând la 67,5 miliarde USD (50,2 miliarde GBP), față de 38 de miliarde USD (30 de miliarde GBP) în 2024.

Potrivit companiei, Revolut a menținut o abordare prudentă în gestionarea activelor, deținând 90% din active în numerar și echivalente de numerar și instrumente de trezorerie.

Portofoliul de credite pentru clienți a crescut cu 120% față de anul precedent, ajungând la 2,9 miliarde USD (2,2 miliarde GBP), constând în principal din credite personale negarantate, carduri de credit și un portofoliu incipient de credite ipotecare.

Aceasta a contribuit la o creștere de 23% față de anul precedent a veniturilor din dobânzi, 1,3 miliarde USD (974 milioane GBP), comparativ cu 1 miliard USD (790 milioane GBP) în 2024.

Rentabilitate record: Creșterea veniturilor s-a tradus într-un al cincilea an consecutiv de profitabilitate netă.

Profitul înainte de impozitare a fost de 2,3 miliarde USD (1,7 miliarde GBP), în creștere cu 57% față de 1,4 miliarde USD (1,1 miliarde GBP) în 2024.

Marja profitului a crescut la 38%, față de 35% în 2024, reflectând efectul de levier operațional al modelului de afaceri.

Profit net a crescut la 1,7 miliarde USD (1,3 miliarde GBP), față de 1 miliard USD (790 de milioane GBP) în 2024.

1 din 5 adulți activi din Europa utilizează acum Revolut

Potrivit companiei, 2025 a fost un an record în ceea ce privește achiziția de clienți, însoțit de o creștere semnificativă a frecvenței cu care utilizatorii și companiile se bazează pe Revolut pentru activitățile lor financiare de bază.

Achiziție record de clienți: Revolut a adăugat 16 milioane de clienți noi din retail la nivel global, aducând totalul la 68,3 milioane de clienți retail până la sfârșitul anului (o creștere de 30%). În mod similar, numărul clienților Business a crescut cu 33%, ajungând la 767.000.

Dinamica pieței și rata adopție: Impulsul creșterii a fost puternic în Europa, unde 1 din 5 adulți activi utilizează acum Revolut. Revolut este cea mai descărcată aplicație din categoria Finanțe, clasându-se pe primul loc în 15 țări, inclusiv România, și deține un loc în primele trei poziții în 26 de țări de pe continent.

Activitatea clienților a crescut vertiginos: Volumele totale ale tranzacțiilor au crescut cu 65%, de la an la an, la 1,7 trilioane USD (1,3 trilioane GBP ), deoarece platforma a gestionat niveluri record de activitate în segmentele sale de retail și business.

Numărul de tranzacții per client a crescut cu 24% comparativ cu anul 2024.

Revolut Business a contribuit cu 365 miliarde USD (277 miliarde GBP) din volumul total al tranzacțiilor. Creșterea a fost deosebit de puternică pe piețele în expansiune – inclusiv Singapore, Australia și SUA – unde Revolut Business a crescut cu peste 140% față de anul precedent.

Adoptarea abonamentelor (planuri cu plată) a crescut cu 42% față de anul precedent.

Sistemul de loializare RevPoints a fost adoptat de 17 milioane de utilizatori pe 36 de piețe, față de 6,6 milioane la sfârșitul anului 2024.

Creșterea organică puternică a continuat, cu peste 63% dintre clienții noi de retail care s-au alăturat prin recomandări ale clienților existenți, arată datele transmise.

Obiectivul său strategic: 100 de milioane de clienți până la mijlocul anului 2027

Revolut își intensificarea activităților de licențiere la nivel global, astfel că Grupul a început anul 2026 cu progrese semnificative în materie de reglementări.

După lansarea în ianuarie 2026 a operațiunilor în Mexic, martie 2026 a marcat ieșirea cu succes din faza de mobilizare, în Regatul Unit. Aceasta permite Revolut să ofere servicii bancare pentru cei 13 milioane de clienți ai săi din Regatul Unit și pregătește terenul pentru evoluția din SUA, unde compania a depus cererea oficială de autorizare a unei bănci naționale în martie 2026.

Revolut s-a angajat să investească 10 miliarde GBP (13 miliarde USD) în următorii cinci ani pentru a stimula creșterea și inovația la nivel internațional. Aceasta include crearea a 1.000 de locuri de muncă înalt calificate la noul sediu global din Londra și o alocare semnificativă de capital pentru a accelera operațiunile din SUA și Europa de Vest.

Potrivit oficialilor, Revolut rămâne concentrată pe obiectivul său strategic de a atinge 100 de milioane de clienți până la mijlocul anului 2027, bazându-se pe un model de afaceri rezistent și diversificat, care decuplează creșterea de ciclurile pieței.