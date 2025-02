Românii bagă banii în titluri de stat. Record pentru Fidelis: românii au scos din buzunare 4,3 mld. lei în ediţia din februarie, pentru dobânzi de până la 7,95% în lei şi 6,25% în euro

Subscrierile de titluri de stat Fidelis în prima ediţie din 2025, prima astfel de ofertă cu frecvenţă lunară, s-au ridicat la aproximativ 4,3 mld. lei, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza datelor din platfor­mele broke­rilor.

Nivelul sub­scrierilor pe cele şase emisiuni în lei şi euro, deru­late în pe­rioada 7-14 fe­bruarie, a atins astfel un nou record, depăşind semni­ficativ subscrierile din ofertele din toamna (3,5 mld. lei) şi iarna (2,6 mld. lei) anului trecut.

„Programul Fidelis demonstrează încă o dată că titlurile de stat rămân un instrument de economisire atractiv pentru investitori, mai ales într-un context economic incert. Cererea puternică reflectă apetitul pentru randamente sigure“, spune Adrian Sârbu, manager de fond, Certinvest.

„Evoluţia viitoare va depinde însă de dinamica dobânzilor şi de atractivitatea altor oportunităţi de investiţii.“

Pentru titlurile în lei, cel mai ridicat interes a fost pentru emisiunea cu scadenţă la un an şi dobândă anuală de 6,95% (R2602A), unde subscrierile s-au ridicat la 1,16 mld. lei. Emisiunea pentru donatorii de sânge cu scadenţă la un an (R2602B) şi dobândă de 7,95% pe an a atras subscrieri de 537,7 mil. lei.

Pentru emisiunea în lei cu scadenţă în trei ani (R2802A) şi o dobândă de 7,65% pe an micii investitori au scos din buzunare 319,6 mil. lei, în timp ce pentru titlurile scadente în cinci ani (R3002A) şi cu dobândă de 7,95% pe an subscrierile s-au ridicat la 336,1 mil. lei.

În cazul celor două emisiuni în euro, subscrierile au fost de 163,4 mil. euro (aprox. 813,7 mil. lei) pentru titlurile scadente în doi ani (R2702AE) si cu dobândă de 4% pe an, respectiv de 226,8 mil. euro (aprox. 1,13 mld. lei) pentru titlurile pe şapte ani (R3202AE) şi cu dobândă de 6,25% pe an.

„O alocare bună a economiilor pe clase de active, în funcţie de profilul de risc al fiecărei persoane, poate include şi o alocare pe titlurile Fidelis pentru componenta de instrumente cu venit fix (adică cea cu riscuri mai reduse). Randamentele sunt bune, dar maturitatea pe care se plasează banii trebuie să ţină cont de profilul fiecărei persoane”, spune Răzvan Paşol, CEO al Patria Asset Management, pentru ZF.

Titlurile Fidelis sunt destinate persoanelor fizice şi se tranzacţionează pe bursă, având o lichiditate mai mare, în timp ce titlurile Tezaur sunt emise exclusiv pentru economisire pe termen mediu-lung. Fidelis are o perioadă de subscriere mai scurtă şi oferă acces facil prin intermediul brokerilor, în timp ce Tezaur se poate achiziţiona direct de la Trezorerie sau Poşta Română.