Război Israel-Iran. „Este timpul pentru diplomație”, spun Marea Britanie, Franța și Germania Iranului / Drone au fost doborâte de Iran și Israel

Raportul serviciilor secrete americane privind atacurile asupra Iranului a fost trimis Congresului

Raportul serviciilor secrete americane care sugerează că daunele provocate instalațiilor nucleare iraniene nu sunt cele declarate de Donald Trump va rămâne probabil un subiect de discuție la Washington și nu numai.

NBC News, a aflat că raportul inițial a fost văzut de unii senatori într-un loc securizat și că a fost transmis Congresului. Senatorul Tim Kaine, membru al Comitetului Forțelor Armate, a examinat documentul însă el nu a dorit să discute conținutul acestuia din cauza caracterului său clasificat.

„Am examinat materialul clasificat”, a spus el.

„Sunt puțin dezamăgit că colegii mei l-au consultat și au început să discute despre el în mod public. Nu așa ar trebui să procedăm cu un raport clasificat”. a adăugat.

Iranul neagă informațiile privind atacurile cu drone

Garda Revoluționară Iraniană a negat informațiile anterioare privind un atac cu drone în orașul Tabriz, din nord-vestul țării.

Mass-media iraniană a afirmat că apărarea aeriană a fost activată în zonă, în contextul unui armistițiu fragil cu Israelul.

Atacurile noastre asupra instalațiilor nucleare iraniene au funcționat perfect, afirmă secretarul american al apărării

Pete Hegseth, secretarul american al apărării, a răspuns la aceste afirmații, care se bazează pe evaluările inițiale ale serviciilor secrete americane și contrazic afirmațiile lui Donald Trump.

”Pe baza a tot ceea ce am văzut – și am văzut totul – campania noastră de bombardamente a distrus capacitatea Iranului de a crea arme nucleare. Bombele noastre masive au lovit exact locul potrivit la fiecare țintă – și au funcționat perfect. Impactul acestor bombe este îngropat sub o grămadă de moloz în Iran; așa că oricine spune că bombele nu au fost devastatoare încearcă doar să submineze președintele și misiunea de succes”, a spus Hegseth

„Este timpul pentru diplomație”, spun Marea Britanie, Franța și Germania Iranului

Sir Keir Starmer s-a alăturat omologilor săi francezi și germani în apelul adresat Iranului de a „veni la masa negocierilor”.

Acum este „timpul pentru diplomație”, a declarat biroul lui Starmer într-un comunicat.

Prim-ministrul britanic s-a întâlnit astăzi cu Emmanuel Macron și Friedrich Merz la summitul NATO de la Haga.

„Liderii au reflectat asupra situației instabile din Orientul Mijlociu”, se adaugă în comunicat.

„Au convenit că acum este momentul pentru diplomație și pentru ca Iranul să se așeze la masa negocierilor”.

Iranul a susținut că se afla la masa negocierilor cu SUA înainte de începerea atacurilor Israelului.

Dronele doborâte de Iran și Israel

Atât din Israel, cât și din Iran vin rapoarte care sugerează că au fost detectate drone care se îndreptau spre spațiul aerian al fiecărei țări sau se aflau deja în acesta.

Două site-uri de știri iraniene au afirmat că apărarea aeriană a fost activată deasupra orașului Tabriz din nordul țării, deși nu a existat nicio confirmare oficială din partea autorităților.

Agenția de știri ISNA a raportat apoi că drone de atac au fost doborâte în orașul Rasht, tot în nordul țării, citând vice-guvernatorul provinciei.

Între timp, armata israeliană a declarat că a interceptat două drone care se îndreptau către țară, „cel mai probabil din Iran”.

Postul de radio israelian Kan Radio a raportat că dronele au fost probabil lansate dimineața, cam în același timp cu un atac cu rachete, au spus ei.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat într-un mesaj video difuzat marţi seara ceea ce el a numit o „victorie istorică”.

El a spus că această victorie „va dăinui timp de generaţii” şi că Israelul „nu a avut niciodată un prieten mai bun” decât Donald Trump la Casa Albă.

Netanyahu a adăugat că proiectul nuclear iranian a fost „dezmembrat.

„Şi dacă cineva din Iran se gândeşte să-l reconstruiască – vom lovi din nou”, a adăugat el, citat de Sky News.

Casa Albă a respins ca fiind „complet greşit” un raport al serviciilor de informaţii care susţine că loviturile aeriene americane din weekend au încetinit programul nuclear al Iranului doar „cu câteva luni”, scrie The Guardian.

Evaluarea preliminară a unei agenţii americane de informaţii privind atacurile asupra a trei situri iraniene de îmbogăţire nucleară, citată de CNN, indică faptul că ţintele nu au fost distruse, aşa cum au insistat Donald Trump şi alţi oficiali ai administraţiei.