Londra: Polițiștii au arestat peste 200 de participanți la un protest pro-palestinian

Poliția britanică a anunțat că sâmbătă a arestat peste 200 de persoane în centrul Londrei. Acestea au participat la un protest organizat de Palestine Action, potrivit AP.

Peste 500 de protestatari au umplut sâmbătă piața din fața Parlamentului, mulți dintre ei afișând pancarte pe care scria „Mă opun genocidului. Susțin Palestine Action”. Despre participanții care nu au fost arestați, Poliția a spus că nu s-au implicat în protest și au fost simpli spectatori.

Duminică, la Londra se vor desfășura alte mișcări asemănătoare.

Guvernul a interzis Palestine Action după ce activiștii organizației au pătruns prin efracție într-o bază a forțelor aeriene britanice din sudul Angliei. Incidentul s-a produs în iunie. Activiștii au protestat față de sprijinul militar britanic pentru războiul din Gaza. Ei au pulverizat vopsea roșie pe avioane. Ulterior, organizația lor a fost declarată în afara legii.