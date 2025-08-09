Iranul amenință să blocheze „coridorul american” din Caucaz: „Va deveni un cimitir pentru mercenarii lui Trump”

Consilierul principal al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat sâmbătă că Teheranul va bloca ceea ce el a numit „coridorul american” din Caucaz, care leagă Turcia de Azerbaidjan prin Armenia, „cu sau fără Rusia”. Declarația a venit după semnarea vineri a unui tratat de pace între Armenia și Azerbaidjan, scrie Baha.

„Caucazul este unul dintre cele mai sensibile puncte geografice din lume, iar acest pasaj nu va deveni un coridor deținut de Trump, ci un cimitir pentru mercenarii lui Trump”, a declarat Velayati ca răspuns la tratatul care acordă SUA drepturi exclusive de a dezvolta coridorul.

Atât Turcia, cât și Azerbaidjanul au promovat ideea așa-numitului coridor Zangezur, care ar crea o rută terestră directă între cele două țări și ar putea fi extins și pentru a face legătura cu Asia Centrală.

Iranul este pregătit să răspundă oricărui nou atac, afirmă liderul suprem

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat la începutul lunii iulie că Iranul este pregătit să răspundă oricărui nou atac militar, avertizând că Teheranul poate aplica „lovituri și mai puternice” adversarilor săi decât cele din timpul recentului conflict de 12 zile cu Israelul.

„Faptul că națiunea noastră este pregătită să înfrunte puterea Statelor Unite și a câinelui lor în lesă, regimul sionist, este foarte demn de laudă”, a spus Khamenei, potrivit televiziunii de stat, citate de Reuters.