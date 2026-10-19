ROMARM ar putea fi reorganizată într-un holding industrial. Ministrul Economiei propune gruparea filialelor pe domenii

Potrivit analizei prezentate de minister, ROMARM funcționează în prezent mai degrabă ca un intermediar comercial, iar participația sa este sub 20% în majoritatea filialelor.

Documentul propune un model de holding industrial pentru ROMARM, organizat pe clustere specializate, organizat pe clustere specializate (armament, navale, cercetare etc.) și condus printr-un sistem dualist, cu un consiliu de supraveghere și un directorat.

„Soluția pentru ROMARM este crearea unui holding industrial integrat, care să nu mai aibă 15 filiale disparate, să funcționeze în sistem dualist și să fie organizat pe clustere de activitate”, a declarat Irineu Darău.

Un alt document vizează monitorizarea contribuției industriale și a obligațiilor privind localizarea producției în România în cadrul programului SAFE, prin verificarea respectării angajamentelor asumate în acordurile de cooperare industrială.

În domeniul resurselor minerale, ministerul propune reducerea dependenței de importuri și indică, între proiectele importante, investiția de peste 198 de milioane de euro pentru extracția și procesarea grafitului destinat bateriilor, la Baia de Fier.

Al patrulea document analizează variantele de organizare și finanțare a unei Organizații Naționale de Management al Destinației, care ar urma să promoveze turismul României. Printre opțiuni se numără o asociație de utilitate publică, un fond public cu gestiune delegată sau o instituție publică de interes național.

Cele patru documente sunt disponibile pe site-ul Ministerului Economiei și sunt prezentate ca propuneri de reformă care urmează să fie dezbătute.