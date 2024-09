Roxana Pintea revine în Philip Morris România şi va coordona echipa de External Affairs, după ce Dragoş Bucurenci a fost promovat Director Global External Engagement în cadrul echipei Philip Morris International de la Lausanne

Dragoş Bucurenci, care a deţinut această funcţie timp de trei ani, a fost promovat ca Director Global External Engagement în cadrul echipei Philip Morris International de la Lausanne.

Roxana Pintea are o vastă experienţă în domeniul afacerilor publice şi al relaţiilor guvernamentale. După o carieră de 13 ani în administraţia publică, a făcut trecerea către consultanţă în afaceri publice. În 2017, s-a alăturat Philip Morris România ca manager în cadrul departamentului External Affairs, funcţie pe care a ocupat-o timp de aproape şase ani. În 2023, a preluat poziţia de Head of Public Affairs, ESG and Communications în cadrul Vodafone România, iar din 1 septembrie 2024, a revenit în Philip Morris România unde va coordona echipa de External Affairs.

„Deşi am făcut paşi importanţi în această direcţie, gradul de acceptare a produselor alternative este încă destul de scăzut şi persistă, din păcate, foarte multă dezinformare şi confuzie în legătură cu aceste produse. Milioane de fumători români adulţi au dreptul să fie corect informaţi şi să aleagă în cunoştinţă de cauză alternative mai puţin nocive decât continuarea fumatului.”, spune Roxana Pintea, director External Affairs, Philip Morris România.

Roxana Pintea preia mandatul de la Dragoş Bucurenci, care a fost promovat ca Director Global External Engagement în cadrul echipei Philip Morris International de la Lausanne.

„PMI se află în avangarda transformării fără precedent a acestei industrii, iar cu noua structură a echipei de External Affairs, această transformare va continua să fie una de succes în România.” adaugă Dragoş Bucurenci, Director Global External Engagement, Philip Morris International.

Într-un interviu acordat recent de Dragoş Bucurenci pentru ZF, acesta a precizat că fabrica Phillip Morris din Otopeni reprezintă un motor economic semnificativ, nu doar prin contribuţiile directe, dar şi prin impactul său pe termen lung, investitiile totale în această unitate depăşind 730 de milioane de dolari, din cele peste 12,5 miliarde de dolari investite la nivel global în cercetarea şi dezvoltarea produselor fără fum.

”În 2023, România a atins pragul de 1 miliard de euro doar din exporturile de produse din tutun încălzit. Este o realizare ce plasează tutunul încălzit pe locul trei în topul exporturilor româneşti, alături de produse agricole precum cerealele, care au fost în mod tradiţional pilonii exporturilor noastre”, a precizat Dragoş Bucurenci în interviu.