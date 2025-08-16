Documente confidenţiale cu informaţii despre Putin, uitate de Departamentul de Stat într-un hotel

Documentele au fost descoperite de către un turist al cărui nume nu a fost dat publicităţii. Personalul hotelului a predat documentele postului de radio NPR. În total, sunt opt pagini tipărite, informează Gândul.

Pe prima pagină este programul bilateral al preşedintelui Donald Trump şi al preşedintelui Vladimir Putin de la baza militară Elmendorf-Richardson, vineri, 15 august 2025, ora 11:30 (ora locală). În cadrul Arctic Warriors Event Center, între 11:30 şi 12:10 a fost o întâlnire 2:2, la sala Billy Mitchell Room.

Între 12:15 şi 14:45, conform documentelor, urma să aibă loc prânzul din Sala Conferinţei. De la 14:45 a avut loc conferinţa prezidenţială în Billy Mitchell Room, iar de la 15:30 a fost programată conferinţa comună în Sala Susitna. De la 16:35 avea loc salutul de rămas bun de la intrarea principală AWEB. La 16:45, Donald Trump avea un interviu programat cu Sean Hannity, jurnalist de la Fox News, urmând ca de la ora 17:30 să plece spre Air Force One.

Paginile 2-5 ale documentelor enumerau numele şi numerele de telefon a trei membri ai personalului american, precum şi numele a 13 lideri de stat americani şi ruşi. Lista oferea pronunţii fonetice pentru toţi bărbaţii ruşi aşteptaţi la summit. Paginile 6 şi 7 descriau cum urma să fie servit prânzul la summit şi pentru cine. Un meniu inclus în documente indica faptul că prânzul urma să aibă loc „în onoarea excelenţei sale Vladimir Putin”.

Trump şi Putin trebuiau să se aşeze faţă în faţă. Preşedintele SUA ar fi fost flancat, la dreapta sa, de secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării, şi de Pete Hegseth şi Steve Witkoff (alături de alţi oficiali), la stânga sa. Preşedintele Rusiei urma să stea la masă flancat de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, şi de consilierul său pe politică externă, Iuri Uşakov.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuia să fie servit cu trei meniuri:

Salată verde cu oţet de şampanie;

Filet Mignon cu sos Brandy Peppercorn (friptură de vită);

Peşte Halibut Olympian cu cartofi daţi în unt şi sparanghel fript;

Creme Brulee (cremă de zahăr ars).

Ulterior, masa de prânz a fost anulată.

Jon Michaels, profesor de drept la UCLA, specialist în securitate naţională, a declarat că documentele găsite în imprimanta hotelului din Alaska relevă o „lipsă de profesionalism” în pregătirea unei întâlniri de mare importanţă.

„Mi se pare o dovadă în plus a neglijenţei şi incompetenţei administraţiei. Pur şi simplu nu laşi documente în imprimante. E atât de simplu.”