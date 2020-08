Influencerii au o nişă foarte bine definită iar marile branduri au început de câţiva ani să se promoveze prin intermediul acestor influenceri şi asta pentru că publicitatea prin influenceri este foarte personală. Aşa au ajuns influencerii să aibă un full time job şi să câştige chiar foarte bine.

Un reprezentant al unei agenţii de influenceri îţi spune că influencerii precum Dorian Popa sau Adelina Pestriţu, care au peste 1 milion de followers, pot câştiga într-o campanie, doar pe o singură postare, între 800 şi 3.000 de euro, depinde de brand şi de complexitatea campaniei. Mimi are şi ea 1 milion de followers pe Instagram, ea este influencer de 4 ani şi spune că totul a început dintr-o pasiune care în prezent îi aduce profit.

„Într-adevăr trebuie să munceşti foarte mult, trebuie să filmezi, să editezi, să faci poze, să faci research de piaţă, să vezi ce-i interesează pe oameni, care sunt trendurile, care sunt trendurile de afară, cum putem să le adaptăm la ce se întâmplă în România”, spune Mimi.

„Adică e şi foarte mult de gândit, deşi nu pare”, adaugă ea. „Din exterior pare că tot ce facem e să stăm acasă şi să punem trei story-uri cu ce facem în ziua respectivă sau că facem două poze. De multe ori, în spatele acelor două poze se află o echipă de minim patru oameni şi vreo 12 ore de stat pe set.”

„Au început să mă abordeze brandurile de când aveam vreo 20.000 de followers. La început nu am făcut foarte mulţi bani, am făcut doar bartere, dar, să zic aşa, în mai puţin de un an am început să fac bani. N-a fost niciodată despre bani la mine şi nu este nici acum, cel mai mare ţel pe care-l pot atinge ca influencer este să schimb mentalităţi greşite şi să las ceva în urmă”, a spus Mimi.