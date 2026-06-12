Salariul mediu net a scăzut în aprilie 2026. Cât au câștigat, în medie, românii

Potrivit INS, în luna aprilie 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, cu 162 de lei mai mic comparativ cu luna precedentă. Câștigul salarial mediu net s-a situat la 5.843 de lei, în scădere cu 95 de lei (-1,6%) față de martie 2026.
Cu toate acestea, raportat la aceeași perioadă a anului trecut, salariul mediu net a fost mai mare cu 3,5%.
Cele mai mari venituri nete au fost înregistrate în sectorul extracției petrolului brut și gazelor naturale, unde salariul mediu a ajuns la 15.429 de lei.
Pe locul al doilea se află domeniul IT, respectiv activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, cu un salariu mediu net de 14.249 de lei.
La polul opus, cele mai mici câștiguri salariale au fost raportate în:
INS explică faptul că fluctuațiile salariale din această perioadă sunt determinate, în principal, de acordarea unor prime și bonusuri în lunile anterioare.
În martie au fost acordate frecvent prime de performanță, bonusuri anuale și beneficii ocazionale, inclusiv pentru sărbătorile pascale. Odată cu dispariția acestor venituri suplimentare în aprilie, salariul mediu net a înregistrat o scădere.
Cele mai importante majorări salariale au fost consemnate în:
În aceste sectoare, creșterile au fost generate de acordarea de prime, bonusuri și de rezultatele economice mai bune ale companiilor.
Pe de altă parte, cele mai importante diminuări ale salariilor au fost raportate în:
Scăderile au fost determinate în principal de faptul că în luna martie au fost acordate prime și beneficii suplimentare care nu s-au mai regăsit în aprilie.
În sectorul public, evoluțiile au fost mixte:
Datele INS arată că indicele câștigului salarial real a fost de 93,5% în aprilie 2026 comparativ cu aprilie 2025, ceea ce înseamnă că ritmul de creștere a salariilor a rămas sub nivelul inflației.
Față de luna martie 2026, indicele câștigului salarial real a fost de 97,6%