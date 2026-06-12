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Salariul mediu net a scăzut în aprilie 2026. Cât au câștigat, în medie, românii

Câștigul salarial mediu net din România a scăzut în luna aprilie 2026 la 5.843 de lei, cu 95 de lei mai puțin față de luna martie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În același timp, salariul mediu brut a coborât la 9.740 de lei, înregistrând o diminuare de 1,6%.
Salariul mediu net a scăzut în aprilie 2026. Cât au câștigat, în medie, românii
Gabriel Pecheanu
12 iun. 2026, 09:20, Economic
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Potrivit INS, în luna aprilie 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, cu 162 de lei mai mic comparativ cu luna precedentă. Câștigul salarial mediu net s-a situat la 5.843 de lei, în scădere cu 95 de lei (-1,6%) față de martie 2026.

Cu toate acestea, raportat la aceeași perioadă a anului trecut, salariul mediu net a fost mai mare cu 3,5%.

Unde se câștigă cele mai mari salarii în România

Cele mai mari venituri nete au fost înregistrate în sectorul extracției petrolului brut și gazelor naturale, unde salariul mediu a ajuns la 15.429 de lei.

Pe locul al doilea se află domeniul IT, respectiv activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, cu un salariu mediu net de 14.249 de lei.

Domeniile cu cele mai mici salarii

La polul opus, cele mai mici câștiguri salariale au fost raportate în:

  • pescuit și acvacultură – 2.915 lei net;
  • activități de asistență socială fără cazare – 2.955 lei net.

De ce au scăzut salariile în aprilie

INS explică faptul că fluctuațiile salariale din această perioadă sunt determinate, în principal, de acordarea unor prime și bonusuri în lunile anterioare.

În martie au fost acordate frecvent prime de performanță, bonusuri anuale și beneficii ocazionale, inclusiv pentru sărbătorile pascale. Odată cu dispariția acestor venituri suplimentare în aprilie, salariul mediu net a înregistrat o scădere.

Creșteri spectaculoase în industria petrolieră

Cele mai importante majorări salariale au fost consemnate în:

  • extracția petrolului brut și a gazelor naturale (+41,3%);
  • fabricarea autovehiculelor și a remorcilor;
  • activități profesionale și științifice;
  • industria cauciucului și a maselor plastice;
  • jocuri de noroc și pariuri;
  • transporturi pe apă;
  • activități de închiriere și leasing.

În aceste sectoare, creșterile au fost generate de acordarea de prime, bonusuri și de rezultatele economice mai bune ale companiilor.

IT-ul și industria tutunului, printre domeniile cu cele mai mari scăderi

Pe de altă parte, cele mai importante diminuări ale salariilor au fost raportate în:

  • producția cinematografică și de televiziune (-24,6%);
  • fabricarea produselor din tutun (-23,7%);
  • consultanță în management;
  • intermedieri financiare;
  • publicitate și relații publice;
  • activități de programare și consultanță IT.

Scăderile au fost determinate în principal de faptul că în luna martie au fost acordate prime și beneficii suplimentare care nu s-au mai regăsit în aprilie.

Ce s-a întâmplat cu salariile bugetarilor

În sectorul public, evoluțiile au fost mixte:

  • învățământ: salariul mediu net a scăzut cu 2,2%;
  • administrație publică: -0,3%;
  • sănătate și asistență socială: creștere ușoară de 0,7%.

Puterea de cumpărare a românilor a continuat să scadă

Datele INS arată că indicele câștigului salarial real a fost de 93,5% în aprilie 2026 comparativ cu aprilie 2025, ceea ce înseamnă că ritmul de creștere a salariilor a rămas sub nivelul inflației.

Față de luna martie 2026, indicele câștigului salarial real a fost de 97,6%

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