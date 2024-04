Săptămână de coşmar pe Wall Street: acţiunile Nvidia s-au prăbuşit cu 13,6%

Declinul acţiunilor celor "şapte magnifici" – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms şi Tesla, a şters în doar o săptămână 950 de miliarde de dolari din capitalizarea lor de piaţă, ceea ce a reprezentat cea mai mare pierdere săptămânală de valoare de piaţă din istoria clubului, anunţă Ziarul Financiar.

În timp ce acţiunile Tesla Inc. (TSLA) au avut cel mai mare declin procentual săptămânal din din perspectiva preţului – de 14%, Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT) şi Nvidia Corp. (NVDA) au contribuit mai mult la pierderile de capitalizare bursieră, deoarece aceste ultime trei companii valorează substanţial mai mult decât producătorul de maşini electrice.

Nvidia a fost cel mai mare perdant al săptămânii în ceea ce priveşte capitalizarea bursieră, pierzând aproape 300 de miliarde de dolari. Această sumă este cu mult mai mare decât capitalizarea totală a pieţei rivalului Advanced Micro Devices Inc. (AMD), care se ridică la 237 de miliarde de dolari. Nvidia a ajuns la o capitalizare de 1.900 de miliarde de dolari.

Acţiunile Nvidia au scăzut cu 13,6% în această săptămână, în condiţiile în care sectorul semiconductorilor a fost sub presiune. De asemenea, acţiunile Nvidia au suferit cea mai proastă performanţă săptămânală în procente de când au scăzut cu 16,1% pe 2 septembrie 2022, scrie MarkeWatch. Spre comparaţie S&P500 a pierdut în această săptămână 3,5% iar Dow Jones 0,2%.

În acţiunea de vineri a scăzut cu 10%, înregistrând cea mai slabă scădere procentuală pe o singură zi de când a scăzut cu 18,5% pe 16 martie 2020, potrivit Dow Jones Market Data. Cu o scădere de aproape 85 de dolari, acţiunea şi-a asigurat cel mai mare declin de preţ pe o zi înregistrat vreodată.

În cadrul cipurilor, a avut loc "un fel de destrămare a întregului sector", care "s-a accelerat zi de zi" în ultima săptămână sau cam aşa ceva, potrivit analistului Jordan Klein, de la Mizuho, cu sediul la Mizuho. Printre alţi factori se numără tensiunile geopolitice şi presiunile venite din partea raportărilor de inflaţie.

Pierderea de 212 miliarde de dolari a capitalizării de piaţă a companiei de cipuri vineri a fost un nou record zilnic pentru Nvidia, mai mult decât valoarea de piaţă de 129 de miliarde de dolari pe care a pierdut-o pe 8 martie 2024. A fost, de asemenea, a fost a doua cea mai mare pierdere zilnică a valorii de piaţă pentru o companie americană înregistrată vreodată.

Apple a afişat o pierdere de 178 de miliarde de dolari în valoare de piaţă pe parcursul săptămânii, în timp ce Microsoft a pierdut 169 de miliarde de dolari în valoare de piaţă.

Toate cele şapte mari acţiuni legate de tehnologie, cunoscute sub numele de "Cei şapte magnifici", au înregistrat scăderi săptămânale ale preţului acţiunilor, în frunte cu Tesla, care a scăzut cu 14%.

Capitalizarea de piaţă a Tesla a scăzut cu 76 de miliarde de dolari în această săptămână, coborând compania în rândul celor mai mari companii americane. Producătorul de vehicule electrice a coborât joi sub Walmart Inc. (WMT) şi a alunecat vineri sub Exxon Mobil Corp. (XOM), plasând compania pe locul 14. Înainte de această săptămână, nu mai valora mai puţin decât niciuna dintre aceste corporaţii din ianuarie 2023.

Amazon.com Inc. (AMZN) a pierdut 118 miliarde de dolari din valoarea de piaţă în această săptămână, în timp ce Alphabet Inc. (GOOG) (GOOGL) a şters 41 de miliarde de dolari din evaluarea sa. Valoarea de piaţă a Meta Platforms Inc. (META) a înregistrat un declin de 68 de miliarde de dolari în această perioadă.

Pierderile săptămânale ale capitalizării bursiere pentru cei şapte magnifici în ansamblu au fost mult mai abrupte decât recordul anterior de 872 de miliarde de dolari stabilit în ianuarie 2022, potrivit Dow Jones Market Data.