„De ce avem preţuri mari la energie în aceste zile? Pentru că producem prea puţin (am pierdut jumătate din capacitatea de producţie în banda din 1989 în aceste trei decenii), pentru că nu avem acces la o capacitate de interconectare suficientă (sunt lucrări majore în Ungaria şi nu numai), pentru că nu avem Tarniţa-Lăpuşteşti şi abia ne-am apucat să încurajăm investiţiile în stocare în ultimul an. Imediat după preluarea mandatului de ministru, constant am arătat că stocarea e prioritatea zero a sectorului energetic naţional”, a scris marţi pe Facebook Sebastian Burduja.

El arată că, în ultimul an, au fost atraşi 13,6 miliarde de euro pentru sector, bani europeni nerambursabili: „Mai mult decât în toţi anii de după 1989. Aceste investiţii nu se vor finaliza de azi pe mâine şi de multe ori nici de pe un an pe altul”.

Ministrul Energiei susţine că au fost alocate fonduri din PNRR pentru schema pentru stocare, iar din Fondul pentru Modernizare este pregatită o nouă schemă de finanţare. De asemenea, în cele două apeluri din Fondul pentru Modernizare, deschise in acest moment, se acordă 10% punctaj suplimentar pentru stocare, iar în programul Electric-Up 2 a fost introdusă în premieră obligativitatea de stocare de 30% din puterea instalată, iar la 50% se acordă punctaj în plus (10%).

„În total, la finalul anului viitor ar trebui să avem, inclusiv prin aceste finanţări, capacitaţi de stocare de cel puţin 2500 MW, iar până în 2026 să depăşim 5000 MW. Ţintele acestea sunt ambiţioase, dar sunt aliniate cu recomandările şi analizele Transelectrica, din care reiese un necesar de stocare de minim 4000 MW”, afirmă ministrul.

Acesta spune că a fost reluat proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpusteşti, care va asigura servicii esenţiale pentru sistemul energetic naţional.