Şefii marilor companii britanice au câştigat în primele trei zile din 2020 mai mult decât angajaţii lor într-un an

Şefii marilor companii din Marea Britanie, incluse în indicele bursier FTSE, sunt plătiţi pentru primele trei zile lucrate din 2020 mai mult decât decât salariul mediu anual al angajaţilor, potrivit unui studiu citat de BBC.

Raportul spune că directorii executivi care încep să lucreze pe 2 ianuarie vor câştiga mai mult decât salariul mediu, de 29.559 de lire sterline, până luni la ora 17:00. Datele au fost compilate de Chartered Institute of Personnel and Development şi de think tank-ul High Pay Centre.

Cifrele - bazate pe cele mai recente date disponibile - sugerează că un CEO mediu din FTSE 100 a fost plătit cu 3,46 milioane lire sterline în 2018, echivalentul a 901,30 lire pe oră.

Raportul mai arată că salariul mediu anual de 29.559 lire sterline înseamnă o plată de 14,37 lire sterline pe oră, de unde rezultă că şefii au câştigat de aproximativ 117 ori mai mult decât un angajat mediu.

Raportul apreciază că salariile mari vor fi o problemă-cheie în 2020, deoarece acesta este primul an în care firmele listate public cu mai mult de 250 de angajaţi din Marea Britanie trebuie să dezvăluie raportul dintre salariul şefului executiv şi cel al unui angajat mediu şi să explice raporturile de salarizare pe care le practică.

