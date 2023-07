Semestrul 1: românii au primit bani din 73 de ţări şi din România s-au trimis bani în 157 de ţări

Conform datelor înregistrate de Revolut, fondurile trimise către România de utilizatorii din primele 10 ţări (Regatul Unit, Germania, Irlanda, Olanda, Franţa, Italia, SUA, Spania, Belgia, Elveţia) s-au majorat cu 12% comparativ cu perioada anterioară, depăşind valoarea de 740 de milioane de euro.

Pe primele trei locuri după creşterea sumei totale trimise în România s-au situat Belgia (+35%), Germania (+26%) şi Italia (+25%).

Un client care utilizează aplicaţia financiară pentru transferuri internaţionale de bani a trimis, în medie, în România 1.757 de euro, în semestrul I 2023 (+3% faţă de sem. I 2022).

În privinţa numărului de tranzacţii realizate, atât către România, cât şi din România către alte state, şi acesta s-a plasat pe un trend pozitiv. Numărul transferurilor de bani către România a crescut cu 8%, în timp ce transferurile către alte ţări (outbound) au avut o creştere superioară, de 10%.

Un fenomen care devine tot mai vizibil este cel al remiterilor de fonduri realizate de către muncitorii străini angajaţi în România. Conform datelor oficiale de la Ministerul Muncii, în România lucrează aproape 120.000 de muncitori străini, cei mai mulţi provenind din Nepal, Sri Lanka, Turcia, Ucraina, Republica Moldova, India. Anul trecut, în România au venit să lucreze 100.000 de angajaţi din străinătate.

În primele şase luni ale anului, suma totală trimisă către Nepal, de exemplu, a crescut de 10 ori, iar cea către Sri Lanka, de 5 ori, comparativ cu sem. I 2022.

Şi remiterile de bani către India au crescut cu 64% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2022, la fel ca cele către Republica Moldova (+30% faţă de primul semestru al anului trecut). De asemenea, numărul de tranzacţii către aceste ţări a fost în creştere - către Nepal, s-au efectuat de 13x mai multe tranzacţii (sem. I 2023 vs. sem. I 2022), către Sri Lanka 8x mai multe tranzacţii, către India, + 71%.

Totuşi, cele mai mari volume transferate din România sunt direcţionate către 3 ţări unde există o diaspora numeroasă sau unde studiază mulţi tineri români, susţinuţi financiar de familiile din ţară (Regatul Unit, Germania, SUA). Practic, coridoarele financiare cu aceste ţări asigură constant transferuri în ambele sensuri, atât sub formă de remiteri în ţară, cât şi sub forma transferurilor de bani din România către beneficiarii din aceste pieţe. Suma medie trimisă din România către aceste ţări, per utilizator, în primele şase luni ale anului a fost de 1.290 euro.