Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Hotelurile se închid mai devreme

Sezonul estival de pe litoralul românesc a fost unul dintre cele mai slabe din ultimii ani, scrie Termene.ro. Cu scăderea voucherelor de vacanță cu aproape 75% și cu taxe mai mari care au afectat atât turiștii, cât și hotelierii, mulți operatori au ales să închidă hotelurile mai devreme decât de obicei.

Chiar și programul „Litoralul pentru Toți”, conceput pentru a prelungi sezonul în septembrie prin tarife reduse, este așteptat să atragă doar aproximativ 20.000 de vizitatori, adică doar 1,5% din fluxul turistic normal al unui sezon complet.

Sezon slab și închideri timpurii

Deși luna august a adus o ușoară revenire, nivelul turismului a rămas prea scăzut pentru a susține activitatea hotelieră. Declinele sunt puse în principal pe seama reducerii utilizării voucherelor de vacanță, a creșterii TVA-ului de la 9 la 11% la cazare și a unei campanii negative în mass-media îndreptată împotriva litoralului românesc.

Multe hoteluri care în mod tradițional rămâneau deschise în septembrie și-au închis deja porțile.

„Litoralul pentru Toți”

Programul „Litoralul pentru Toți”, aflat anul acesta la ediția a 47-a, continuă să ofere în perioada 1 – 30 septembrie tarife cu până la 60% mai mici, de la 53 lei cazare/persoană/noapte., mai ales în stațiunile din sud precum Mangalia, Jupiter, Saturn și Vama Veche.

Deși sprijină fluxul de numerar din extrasezon și oferă turiștilor acces la vacanțe mai accesibile, impactul său rămâne modest în comparație cu sezonul estival complet.

„Turismul românesc se află într-un moment de cumpănă. Pe de o parte, operatorii se confruntă cu taxe mai mari, cu reguli schimbate chiar în timpul sezonului și cu o campanie agresivă de denigrare a litoralului. Pe de altă parte, mediul privat rămâne unit și caută soluții concrete. «Litoralul pentru Toți» nu este o simplă campanie de marketing, ci un angajament real față de turiști. (…) De-a lungul timpului, «Litoralul pentru Toți» s-a impus ca cel mai stabil și credibil program de turism din România. An de an, mii de familii aleg sa beneficieze de aceasta inițiativă coordonată exclusiv de mediul privat pentru a-și planifica vacanțele la mare. Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) îi încurajează pe turiști să își rezerve din timp sejururile și să profite de avantajele oferite”, a declarat președintele FPTR, dr. ing. Dragoș Răducan.

Perspective sumbre pentru 2026

Liderii din turism estimează noi scăderi, ANAT prognozând o reducere de 17–20% anul viitor, pe fondul puterii de cumpărare mai slabe, al costurilor crescute și al regulilor mai stricte pentru vouchere.

„2026 va fi un an greu, cu scădere, nu cu 40% cum a fost în pandemie, cred că firmele se vor descurca, însă. Faptul că voucherele s-au „scos” (n.red- anul viitor se schimbă regulile de acordare) înseamnă că sunt mai puțini bani, mai puține plecări. Va fi un an prost pentru sectorul privat”, susține președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea.

Reprezentanții industriei avertizează că și 2026 va fi un an dificil, chiar dacă nu la fel de grav ca în perioada pandemiei de COVID-19.