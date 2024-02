Sony dă afară 900 de angajaţi din cadrul diviziei de jocuri video

"După o analiză atentă şi multe discuţii de conducere de-a lungul mai multor luni, a devenit clar că trebuie făcute schimbări pentru a continua să creştem afacerea şi să dezvoltăm compania", a scris marţi directorul executiv al Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, într-o notă adresată personalului, în care a abordat reducerile.

Sony a precizat că disponibilizările vor avea impact şi asupra producătorilor de jocuri Insomniac (studioul din spatele Spider-Man), Naughty Dog (The Last of Us) şi Guerrilla (Horizon), trei dintre cele mai de succes filiale ale sale, notează Bloomberg.

Acţiunile Sony s-au prăbuşit la începutul acestei luni, după ce a anunţat că reduce proiecţiile privind vânzările pentru consola PlayStation 5.

Peste 6.000 de lucrători din industria jocurilor video şi-au pierdut locurile de muncă în acest an, în condiţiile în care bugetele au crescut foarte mult, iar companiile de jocuri s-au confruntat cu o încetinire a cheltuielilor după pandemie şi cu creşterea ratelor dobânzilor.