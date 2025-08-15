Prima pagină » Știri externe » Administraţia Trump va reduce cu 300.000 numărul angajaţilor federali în 2025

Directorul Biroului de Gestionare a Personalului, Scott Kupor a anunţat reducerea aparatului public federal cu 300.000 de posturi echivalentul a 12,5% din forţa de muncă civilă federală, anunţă Reuters.
Sursa foto: Chris Furlong/PA Wire/dpa
Radu Mocanu
15 aug. 2025, 07:27, Știri externe

Kupor a precizat că 80% dintre plecări vor fi voluntare, în timp ce 20% dintre angajaţi vor fi concediaţi. Estimarea aproape dublează cele 154.000 de plecări prin pachete de compensare raportate luna trecută.

Demersurile fac parte din iniţiativa preşedintelui Trump de a reduce aparatului administrativ federal.

În cadrul unui interviu, Kupor a declarat: „Nu pot forţa oamenii să concedieze personal, dar trebuie să conving secretarii de cabinet să accepte viziunea mea privind eficienţa guvernului”.

Agenţiile federale pregătesc propuneri de noi reduceri pe care le vor transmite directorului pentru buget al Casei Albe, Russ Vought, pentru a pregăti cererea de buget a preşedintelui Trump în faţa Congresului.