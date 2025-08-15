Administraţia Trump va reduce cu 300.000 numărul angajaţilor federali în 2025

Kupor a precizat că 80% dintre plecări vor fi voluntare, în timp ce 20% dintre angajaţi vor fi concediaţi. Estimarea aproape dublează cele 154.000 de plecări prin pachete de compensare raportate luna trecută.

Demersurile fac parte din iniţiativa preşedintelui Trump de a reduce aparatului administrativ federal.

În cadrul unui interviu, Kupor a declarat: „Nu pot forţa oamenii să concedieze personal, dar trebuie să conving secretarii de cabinet să accepte viziunea mea privind eficienţa guvernului”.

Agenţiile federale pregătesc propuneri de noi reduceri pe care le vor transmite directorului pentru buget al Casei Albe, Russ Vought, pentru a pregăti cererea de buget a preşedintelui Trump în faţa Congresului.