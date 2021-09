Space X face istorie. „Inspiration 4″ va fi lansat joi cu un echipaj format din 4 oameni obişnuiţi

În cadrul misiunii „Inspiration 4” au fost antrenaţi patru oameni de rând care vor călători în Cosmos. Decolarea misiunii se va realiza joi, la ora 3.00 dimineaţa, scrie Aleph News.

Cei patru membri ai echipei vor pleca de la Complexul de lansare 39A de la Centrul Spaţial Kennedy al NASA din Florida şi vor utiliza o rachetă SpaceX Falcon 9. Ei îşi vor lua zborul la o înălţime mai mare decât cea a Staţiei Spaţiale Internaţionale.

Ei îşi vor încheia voiajul de trei zile în Oceanul Atlantic.

Aceasta este o misiune mai ambiţioasă şi mai plină de riscuri decât cea a lui Richard Branson şi Jeff Bezos, din iulie.

Comandantul zborului este Isaacman, un pilot experimentat şi fondatorul unei companii de procesare a plăţilor. De asemenea, compania Space X a precizat că Hayley Arceneaux, în vârstă de 29 de ani, asistentă medicală şi supravieţuitoare a cancerului osos, a fost desemnată pentru acest zbor pentru că reprezintă speranţa. O persoană nedezvăluită de la Universitatea Aeronautică Embry – Riddle a câştigat tombola, dar a decis, din motive personale, să-i acorde locul prietenului său, veteranul Forţelor Aeriene americane, Christopher Sembroski, care a participat şi la tombolă. El va urca în zbor reprezentând valoarea generozităţii. Al patrulea participant este Sian Proctor, un profesor şi artist spaţial.

Scopul acestei misiuni este de a strânge fonduri pentru Spitalul de Cercetare pentru Copii St. Jude, Memphis.

Tonight, four Americans who are not astronauts will have the opportunity of a lifetime, launching into space on an inspiring mission. @KerryNBC reports on the all-civilian SpaceX crew. pic.twitter.com/iZvdIfvHj6