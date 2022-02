Start-Up Nation, ediţia a III-a. Când începe şi ce noutăţi aduce programul

Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Constantin Daniel Cadariu, spune că decizia de continuare a programului a fost luată în urma analizei ediţiilor anterioare.

„În primele două ediţii au fost beneficiari finali aproximativ 15.000 de firme. Atunci când ne-am gândit la o nouă etapă am făcut-o analizând eficienţa primelor două etape. Am constatat că s-au creat, urmare a celor două ediţii, peste 45.000 de locuri de muncă, dintre care aproximativ 39.000 din rândul studenţilor şi tinerilor. La o verificare, la depunerea bilanţurilor în anul 2021 din partea acestor firme la Registrul Comerţului s-a constatat faptul că 99% dintre ele sunt în funcţiune, de unde am tras concluzia că a fost un program de succes cu două etape şi ne-am propus reeditarea lui într-o a treia ediţie”, a spus Cadariu.

Conform acestuia, programul ar putea demara în aprilie-mai: „Având în vedere că va fi derulat pe o platformă a ministerului gestionată de STS, având în vedere că STS este extrem de aglomerat acum pentru urgenţele din PNRR, ţinta propusă pentru demararea ediţiei a treia este undeva luna aprilie-mai”.

Ministrul a mai spus că vor exista cel puţin două-trei lucruri noi în cadrul programului.

„Unul dintre ele îl constituie faptul că nu vom mai puncta numărul de locuri de muncă, pentru că, în prea multe cazuri, în celelalte ediţii, din dorinţa agenţilor economici de a obţine un punctaj cât mai mare au optat pentru numărul maxim de locuri de muncă, 6, şi atunci suma respectivă de 200.000 de lei a fost cheltuită în bună măsură pentru salarii. Pe de a altă parte, pentru a creşte gradul de responsabilizare a IMM-urilor, avem în vedere să solicităm o cofinanţare simbolică, poate varia între 5-10 poate 15%, dar în paralel cu acest lucru vom solicita sprijinul Fondului de garantare pentru IMM-uri pentru a asigura acea parte de cofinanţare”, a adăugat ministrul Antreprenoriatului şi Turismului.