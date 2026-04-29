Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate

Vicepremierul Tanczos Barna spune că MERCOSUR nu va genera falimente imediate. Guvernul caută soluții pentru ca carnea de porc românească să ajungă direct la consumatori.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andreea Tobias
29 apr. 2026, 20:26, Economic

Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că acordul MERCOSUR, care va intra în vigoare pe 1 mai, nu va genera falimente imediate în rândul fermierilor români. Recunoaște că este o amenințare reală și anunță negocieri urgente cu procesatori și retaileri pentru sprijinirea cărnii de porc românești.

MERCOSUR este o amenințare pentru fermierii din toată Europa. Tanczos Barna temperează însă temerile. Falimentele imediate nu sunt un scenariu realist. Acordul vizează mai multe sectoare economice. Agricultura nu a fost în centrul negocierilor.

Prioritatea: carnea de porc românească

Guvernul identifică piața cărnii drept problema urgentă. Tanczos Barna a purtat deja discuții cu producătorii. Urmează întâlniri cu procesatorii și marile lanțuri de retail. Scopul: un lanț scurt de valorificare. Carnea de porc proaspătă românească trebuie să ajungă direct la consumator.

Ce instituții sunt implicate

La masă au fost chemați ANSVSA și ANPC. Se caută reglementări care să sprijine concurența loială. Sume importante au fost investite din fonduri europene și buget național. Capacitatea de producție a crescut. Acum trebuie să vină și mecanismele de sprijin pentru vânzare.

