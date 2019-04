Teodorovici, despre cota de TVA de 5% la produsele bio: Sunt discuţii tehnice la nivelul UE/ Ce spune despre tipul alimentelor

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, nu a exclus, vineri, posibilitatea ca TVA pentru produsele bio şi tradiţionale să fie redus de la 9%, cât este în prezent o cota pentru produsele alimentare, la 5%, după ce Liviu Dragnea, liderul PSD, a făcut o asemenea solicitare.

„TVA-ul se poate reduce, ştim foarte bine, este o Directivă europeană, 112, care reglementează modul în care TVA-ul se poate stabili la nivelul unei ţări. Este o cotă standard de TVA şi două cote aparte, mai mici decât standard. În cazul României, avem 19%, 9% şi 5%. Tot ceea ce se încadrează pe acea anexa la această Directivă poate să beneficieze de TVA redus, în speţă 9% sau 5%. Trebuie văzut care sunt produsele care sunt pe anexa la Directiva menţionată”, a afirmat Eugen Teodorovici, vineri, în cadrul unor declaraţii de presă, după reuniunea ECOFIN, de la Bucureşti.

Ministrul Finanţelor a subliniat că nu contează tipul produselor, ci trebuie să fie pe anexa privind TVA-ul.

„În caz contract, sunt discuţii tehnice care se poartă la nivelul Uniunii Europene, acolo unde statele membre încearcă să modifice directiva în speţă, pentru a adăuga pe acea anexă, în cazul nostru aceste produse bio. Discuţii tehnice sunt tot timpul la nivel european - fiecare stat propune produse bio sau altul, în funcţie de interesul pe care-l are. În cazul nostru, noi avansăm discuţia pe aceste produse bio”, a precizat Teodorovici.

În prezent, TVA-ul la produsele alimentare şi la produse alcoolice este de 9%, începând cu iunie 2015. De-atunci până în prezent, această cotă a fost extinsă către mai multe produse.

„Ar fi ideal să nu mai discutăm având la bază o abordare contabilă. Efecte de runda întâi sunt întotdeauna, când aplici o scutire fiscală ai un impact imediat pe buget, dar efectele de runda a doua sunt cele care contează sau pe termen lung. Uitaţi-vă la reducerea de TVA din 2015, când am redus TVA-ul de la 24% la 9% la produsele alimentare, la jumătatea anului, iar, până la final de an, aveam un impact de 2,8 miliarde de lei. Până la final de an, nu doar că s-a recuperat acel impact, dar s-a câştigat la buget. Aduceţi-vă aminte de declaraţiile celor din România - au fost toţi împotriva acelei măsuri, că se creează un impact de primă rundă. Noroc că mai sunt şi unii nebuni care cred că unele măsuri pot fi bune, chiar dacă, în primă fază, au un impact negativ. Am spus nebuni frumoşi nu în sens fizic, ci de dorinţă de a schimba”, a detaliat Teodorovici, întrebat despre efectele reducerii TVA la produsele bio asupra bugetului.

Cota redusă de 9% se aplică pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri: livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxa; livrarea de produse ortopedice; livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar; cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping; livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completă sau înlocui alimentele; prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri; livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură; livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Cota redusă de 5% se aplică pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii: manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii; servicii turistice şi de catering: cazarea în cadrul sectorului hotelier sau a sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping; serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea (la draft - n.red.); dreptul de utilizare a facilităţilor sportive în scopul practicării sportului şi educaţiei fizice, altele decât cele care sunt scutite prin legislaţie, serviciile constând în permiterea accesului în parcuri de distracţii şi în parcuri recreative; transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracţiune cu aburi pe linii înguste, în scop turistic sau de agrement; transportul de persoane folosind instalaţiile de transport pe cablu, în scop turistic sau de agrement (telecabina, telegondolă, telescaun, teleski); transportul de persoane cu vehicule cu tracţiune animală folosite în scop turistic sau de agrement; transportul de persoane cu ambarcaţiuni folosite în scop turistic sau de agrement; livrarea locuinţelor că parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite.

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, la Călăraşi, la inaugurarea unui proiect de irigaţii, că i-a cerut ministrului Agriculturii, Petre Daea, să reducă la 5% cota de TVA pentru alimentele bio şi tradiţionale şi să le dea posibilitatea producătorii români să îşi vândă produsele prin aprozarele statului.

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) organizează, vineri şi sâmbătă, la Bucureşti, reuniunea informală a Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN). La eveniment vor participa peste 40 de delegaţii, aproximativ 1.000 de persoane, miniştrii de Finanţe din statele membre UE, Guvernatorii băncilor centrale, comisari europeni şi înalţi reprezentanţi ai instituţiilor UE.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.