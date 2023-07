Tesla sfidează industria auto germană. Compania americană vrea să aibă cea mai mare uzină din Europa

De când a început producţia la Grünheide, în urmă cu 16 luni, Tesla a bulversat peisajul auto german. Pe parcursul primei jumătăţi a acestui an, pentru prima dată, a eclipsat Volkswagen în ceea ce priveşte vânzările de vehicule electrice.

Dacă extinderea va obţine aprobarea oficialilor locali, producţia uzinei o va depăşi pe cea a fabricii emblematice a Volkswagen din Wolfsburg, construită în anii 1930 şi care a rămas cea mai mare din Europa, fiind capabilă să producă 815.000 de maşini pe an, informează The New York Times.

Volkswagen şi alţi producători auto germani, inclusiv BMW şi Mercedes-Benz, au petrecut ani de zile încercând să producă maşini electrice care să poată concura cu Tesla în ceea ce priveşte preţul şi popularitatea. În luna iunie, pe întreg continentul, înmatriculările noi de maşini electrice au crescut cu peste 66% faţă de anul precedent, depăşind pentru prima dată vânzările de maşini diesel, potrivit Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile.

Începând cu martie 2022, uzina germană a Tesla a produs aproximativ 5.000 de vehicule utilitare sport Model Y în fiecare săptămână, un ritm care reprezintă aproximativ jumătate din capacitatea sa actuală, care este încă în creştere. Compania a declarat că ar dori să extindă capacitatea de producţie pentru a construi şi alte modele la uzina de lângă Berlin, dar nu a precizat care dintre ele. De asemenea, doreşte să îşi dubleze producţia de celule de baterii, până la o capacitate de stocare de 100 de gigawaţi oră pe an, arată documentele de extindere.

Numărul angajaţilor ar urma să crească de la 10.000 în prezent la 22.500. Zeci de locuri de muncă sunt anunţate pe site-ul companiei, majoritatea în domeniul producţiei, ceea ce indică faptul că firma mai are încă locuri de muncă vacante în actuala fabrică.