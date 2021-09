TikTok depăşeşte YouTube pentru timpul mediu de utilizare în SUA şi Marea Britanie

App Annie a caracterizat TikTokul ca fiind un fenomen mondial care a „răsturnat mediul social şi online”.

Cu toate acestea, YouTube, gigantul video deţinut de Google, are aproximativ două miliarde de utilizatori lunari, în timp ce cele mai recente date sugerează că TikTok avea aproximativ 700 de milioane de utilizatori la mijlocul anului 2020.

YouTube este una dintre cele mai utilizate aplicaţii la nivel mondial, având un public masiv format din toate categoriile de vârstă. Conţinutul său „pur şi simplu ajunge la toţi cei care sunt online”.

Totuşi, raportul oferit de App Annie a ilustrat doar traficul de pe telefoanele Android. Nici datele din China, ţara în care TikTok este o aplicaţie majoră, nu au fost incluse în raport.

Datele arată că, în Marea Britanie, TikTok a depăşit YouTube în iunie 2020 şi şi-a menţinut poziţia de conducere încă de atunci. În SUA, TikTok şi YouTube au făcut succesiv schimb de locuri în topul celor mai utilizate aplicaţii la nivel naţional.

Dintre toate aplicaţiile de socializare, comunicare şi divertisment, TikTok este cea mai descărcată platformă la nivel mondial din 2020. Totodată, aplicaţia concurează cu YouTube pentru primul loc în ceea ce priveşte cheltuielile consumatorilor de anul trecut.

Raportul App Annie sugerează că aplicaţiile cu streaming live – inclusiv TikTok – alimentează o creştere a banilor cheltuiţi pentru creatorii de conţinut.

Pe lângă TikTok şi YouTube, raportul evidenţiază o altă aplicaţie de succes din ultimul an – Snapchat. Aplicaţia de mesagerie axată pe realitatea augmentată a înregistrat o creştere a descărcărilor în afara SUA cu aproape 30% de la an la an şi cu 45% faţă de acum doi ani, sugerează datele App Annie.