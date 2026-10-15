Transelectrica a inaugurat instalațiile STATCOM de la Sibiu Sud și Bradu, investiție strategică pentru creșterea siguranței sistemului, realizate în premieră în sudul Europei

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a marcat, joi, la Stația Electrică de Transformare Sibiu Sud, inaugurarea instalației de tip STATCOM (Compensator Static), în cadrul unui eveniment dedicat finalizării proiectului de investiții „Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile 400/220/110/37/20 kV Sibiu Sud și 400/220/110/37/20 kV Bradu”, finanțat din Fondul pentru Modernizare.

Proiectul, care are o valoare totală de aproximativ 260 de milioane de lei, a beneficiat de o finanțare nerambursabilă de 254,65 milioane de lei din Fondul pentru Modernizare. Investiția a fost finalizată integral în august 2026, înaintea termenului prevăzut în contractul de finanțare, respectiv mai 2027.

„Siguranța Sistemului Electroenergetic Național se construiește prin investiții care răspund concret provocărilor unei rețele aflate într-o continuă transformare. Finalizarea acestui proiect concretizează capacitatea de a gestiona mai eficient variațiile din rețea, de a reduce riscurile de instabilitate și de a consolida Rețeaua Electrică de Transport. În același timp, această investiție creează condițiile optime de răspuns pentru cerințe de operare din ce în ce mai complexe. Rezultatul final este rodul unui efort susținut, al expertizei specialiștilor și al continuității în realizarea proiectelor strategice pentru România de la momentul la care s-a născut această idee, până la punerea acesteia la dispoziția Dispecerului Energetic Național”, a declarat Ștefăniță Munteanu, președintele Directoratului Transelectrica.

Miza proiectului

Potrivit oficialilor Transelectrica, tehnologia STATCOM contribuie la creșterea capacității de transport în condiții de siguranță, la reducerea riscurilor de instabilitate și la optimizarea operării rețelei în situații de congestie, variații rapide ale consumului sau alte regimuri dificile de funcționare.

Proiectul a constat în instalarea a două echipamente moderne de compensare a puterii reactive, de tip STATCOM, fiecare cu o putere nominală de ±150 MVAr, în stațiile electrice Sibiu Sud și Bradu. Cele două instalații formează un sistem de compensare a puterii reactive unic în Rețeaua Electrică de Transport din România, conceput pentru a răspunde rapid variațiilor parametrilor rețelei și pentru a susține funcționarea sigură și stabilă a Sistemului Electroenergetic Național, inclusiv în condiții de consum redus.

Astfel, subliniază responsabililor, investiția răspunde astfel unor nevoi esențiale ale sistemului energetic actual: creșterea flexibilității operaționale a rețelei, consolidarea rezilienței rețelei și facilitarea integrării surselor de energie regenerabilă, a căror producție variabilă impune cerințe suplimentare de echilibrare și control al parametrilor de funcționare.

Contractul de proiectare și execuție a fost semnat la 16 august 2023, lucrările fiind realizate de Asocierea Siemens Energy SRL – Electromontaj SA. Ambele instalații au fost energizate și puse în funcțiune înaintea termenelor contractuale: cea de la Sibiu Sud în decembrie 2025, iar cea de la Bradu în mai 2026.

Finalizarea integrală a proiectului confirmă angajamentul Transelectrica de a accelera modernizarea Rețelei Electrice de Transport prin implementarea unor soluții tehnologice avansate, cu impact direct asupra siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național. Finanțată prin Fondul pentru Modernizare, investiția contribuie la obiectivele României de modernizare a infrastructurii energetice, creștere a securității energetice și dezvoltare a unui sistem de transport capabil să susțină tranziția energetică pe termen lung.

De ce sunt importante mijloacele moderne de compensare a energiei reactive

STATCOM este o tehnologie avansată care stabilizează tensiunea în rețea și contribuie direct la creșterea siguranței alimentării cu energie electrică pentru consumatorii casnici și industriali. Implementarea acestuia consolidează capacitatea SEN de a integra volume tot mai mari de energie regenerabilă și de a răspunde în mod flexibil variațiilor rapide de sarcină.

Instalația STATCOM asigură:

reglaj dinamic și continuu al tensiunii în nodul de rețea;

compensarea permanentă a puterii reactive;

creșterea stabilității de tensiune în regim normal și de avarie;

sporirea flexibilității SEN în condițiile creșterii ponderii energiei regenerabile;

amortizarea oscilațiilor de tensiune interzonale, care apar la nivelul interconexiunii ENTSO-E.

„Această investiție are un impact direct asupra securității energetice naționale, prin creșterea capacității de transport, reducerea riscurilor de instabilitate și optimizarea operării rețelei în situații de congestie, evenimente neprevăzute sau variații rapide de consum. Totodată, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor României privind modernizarea infrastructurii energetice, creșterea rezilienței rețelei de transport și facilitarea integrării accelerate a surselor regenerabile în SEN”, a transmis Transelectrica.

Potrivit oficialilor, investițiile implementate de Transelectrica în Rețeaua Electrică de Transport, cu finanțare din Fondul pentru Modernizare, sunt investiții pentru stabilitatea și sustenabilitatea Sistemului Energetic al României, prin construirea unei rețele mai flexibile și pregătite pentru provocările tranziției energetice.