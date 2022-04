Trei antreprenori români au creat prima criptomonedă românească dedicată protejării mediului. Captain Planet salvează planeta din nou

Trei antreprenori din Craiova aduc în lumea crypto o monedă românească dedicată protejării mediului. Cryptomoneda “Captain Planet” este dezvoltată pe blockchainul românesc Elrond. Proiectul vizează o platformă ce pune la dispoziţia ONG-urilor spaţii pentru a-şi putea vinde propriile produse,dar poţi cumpăra doar cu moneda CTP.

Site-ul este lansat, tokenomics-ul e revizuit. S-a făcut şi prima rundă de presale. Vor fi cinci colecţii de NFT-uri.

Atuul Captain Planet este însă, “meme request”, susţine Longin Voicescu co-fondator al companiei. El şi partenerii lui sunt utilizatori de cryptomonede de multă vreme. Iar ideea Captain Planet le-a venit după ce a fost lansată moneda virtuală Water. Longin consideră că încălzirea globală este o problemă reală cu care se confruntă omenirea, aşa că au decis să tragă un semnal d ealarmă şi în lumea crypto.

LONGIN VOICESCU – co-fondator Captain Planet: “Un MeMe Coin cu un scop. Scopul este acela de a ajuta ONG-urile. (…) Puteţi veni să cereţi o caricatură sau un MeMe, iar artiştii noştri îl fac, iar noil îl transformăm în NFT şi îl trimitem în portofelul dumeavoastră.Deja avem o comunitate mare de artişti, am semnat un proiect cu Uniunea Artiştilor din România, filiala Sud.”

25% din câştiguri vor fi redirecţionate către ONG-urile care luptă pentru protecţia mediului, spun fondatorii companiei Captain Planet. Moneda nu poate fi cumpărată, deocamdată, dar deja şi-a găsit adepţi.

LONGIN VOICESCU – co-fondator Captain Planet: „A fost făcut private sale. A fost prima fază de presale care s-a încheiat în 38 de minute. Presale a fost făcut pe o platformă din ecosistemul Elrond, o platformă franţuzească. Urmează presale 2. În momentul acesta nu se poate achiziţiona.”

MARIUS BĂNICĂ – antreprenor: “Am urmărit îndeaproape tot ce se întâmplă cu această monedă, până la presale şi am constatat că are nişte proiecte interesante.Proiecte care ajută mediul de afaceri, ajută ONG-urile şi mediul în care trăim.Asta m-a făcut să cred în această monedă şi s-o achiziţionez.”