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Tren fără mecanic, testat cu succes în Germania. Un tren a circulat autonom pe o rețea feroviară deschisă

Siemens Mobility a demonstrat în Germania funcționarea complet automatizată a unui tren Mireo, fără mecanic, pe o rețea feroviară deschisă. Trenul s-a pregătit singur pentru plecare, a parcurs traseul fără intervenția unui mecanic și a putut detecta obstacolele de pe linie.
Tren fără mecanic, testat cu succes în Germania. Un tren a circulat autonom pe o rețea feroviară deschisă
Foto: siemens.com
Cosmin Pirv
10 sept. 2026, 12:20, Economic
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Demonstrația cu trenul automatizat a fost realizată în cadrul proiectului de cercetare AutomatedTrain, dezvoltat de Siemens Mobility împreună cu Deutsche Bahn și alți parteneri din industrie și cercetare, scrie Rail Market.

În cadrul testului, trenul Mireo primește comanda de pornire, se pregătește singur pentru deplasare și efectuează verificările necesare înainte de plecare.

Ulterior, acesta se deplasează singur, fără mecanic, de la depou până la stația de plecare.

Sistemele de la bord detectează obstacolele pe parcursul călătoriei și permit trenului să reacționeze automat. Gararea automată face, de asemenea, parte din acest proces.

Tehnologia permite trenului să reacționeze la obstacole

Sistemul combină funcționarea automată a trenului (ATO) cu semnalizarea bazată pe ETCS, controlul inteligent al vehiculului și tehnologii pentru detectarea mediului înconjurător al trenului.

O hartă digitală și localizarea de înaltă precizie sunt combinate cu senzori de la bord care identifică obstacolele de pe calea ferată și permit un răspuns automat.

O componentă centrală este AVVO (Advanced Vital Vehicle Operation), care conectează sistemele necesare pentru funcționarea automatizată și controlează funcții precum pregătirea vehiculului, direcția de deplasare și frânarea.

AVVO monitorizează, de asemenea, deplasarea în condiții de siguranță a trenului, asigură comunicarea cu centrul de control și este concepută pentru a aduce vehiculul într-o stare de siguranță în cazul unei defecțiuni.

Marc Ludwig, CEO al diviziei Rail Infrastructure din cadrul Siemens Mobility, a declarat că AutomatedTrain demonstrează că operarea complet automatizată în sistemele feroviare deschise este fezabilă.

Pregătirea pentru standardizare

Proiectul nu înseamnă însă că trenurile fără mecanic vor intra imediat în serviciul comercial.

Partenerii proiectului au lucrat și la stabilirea unor cerințe și a unei arhitecturi comune pentru viitoarele sisteme feroviare complet automatizate.

Rezultatele testelor urmează să constituie baza pentru trecerea tehnologiilor către etapa de standardizare și, ulterior, către procesele de autorizare.

Guvernul german consideră, de asemenea, că funcționarea fără mecanic reprezintă o modalitate potențială de a spori flexibilitatea și de a menține serviciile feroviare în contextul penuriei de personal calificat.

Proiectul AutomatedTrain face parte din programul de stimulare economică al guvernului german și a fost cofinanțat de Uniunea Europeană.

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