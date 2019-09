Tribunalul UE a decis rambursarea facilităţilor fiscale primite de Fiat, dar nu şi de Starbucks

Starbucks a câştigat, marţi, lupta împotriva cererii UE de a plăti taxe restante Olandei în valoare de 30 milioane de euro (33 millioane de dolari), însă instanţa a decis ca producătorul auto Fiat Chrysler Automobiles să plătească statului Luxemburg aceeaşi valoare.

“Este o victorie legală importantă pentru Comisie”, a declarat Dimitrios Kyriazis, şeful Facultăţii de Drept la New College of the Humanities London, conform sursei citate.

În urmă cu patru ani, Comisia Europeană a decis că Fiat şi Starbucks au beneficiat de avantaje fiscale incorecte din partea Luxemburgului şi Olandei şi în consecinţă, comisarul european pentru Concurenţă, Margrethe Vestager, a somat în 21 octombrie 2015 Fiat şi Starbucks să ramburseze până la 30 de milioane de euro fiecare, primul către Luxemburg şi al doilea către Olanda.

Cele două companii şi ţările vizate au depus fiecare recursuri împotriva acestei decizii a executivului comunitar iar tribunalul european a examinat marţi aceste recursuri.

"Comisia Europeană nu a putut demonstra existenţa unui avantaj în favoarea Starbucks", a anunţat Tribunalul General. În cazul Fiat, instanţa precizează că "se confirmă decizia Comisiei cu privire la măsurile de sprijin acordate de Luxemburg pentru Fiat Chrysler Finance Europe".

Margrethe Vestager, fost ministru al Economiei în Danemarca, a afirmat că “obiectivul final, acela de a convinge companiile să îşi plătească cota justă din impozit, poate fi atins doar printr-o combinaţie de modificări legislative, prin forţarea statelor să adauge reguli şi prin schimbarea filozofiilor corporative”.

