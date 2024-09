Turcii de la Trendyol au avut 500.000 de clienţi în 8 luni de la intrarea oficială pe piaţa locală şi vor să ajungă la un milion de clienţi până la final de 2024. Planurile includ deschiderea unui birou local şi a unui depozit în apropierea Capitalei care să deservească regiunea

Compania de origine turcă Trendyol, care a creat o platformă de tip market-place pentru fashion şi alte produse ce pot fi comercializate online, a ajuns la 500.000 de clienţi şi la 3 milioane de produse vândute pe plan local în decurs de opt luni de la intrarea oficială pe piaţa din România, iar ţinta pentru final de an este de a atinge pragul de un milion de clienţi. Totodată, gigantul turc investeşte într-un birou local Trendyol şi într-un depozit în apropierea Bucureştiului pentru a putea deservi mai bine atât piaţa locală, cât şi celelalte pieţe din regiunea sud-estică a Europei.

"Ne-am lansat aplicaţia locală în ianuarie 2024, au trecut opt luni şi deja am ajuns la aproape jumătate de milion de clienţi, iar obiectivul nostru este să atingem un milion de clienţi până la sfârşitul anului. Motivul pentru care investim pe plan local, cum ar fi într-un depozit, echipă locală, birou, este pentru că acestea sunt cifre cu adevărat foarte bune şi arată interesul pe care clienţii ni-l acordă. De aceea suntem foarte optimişti în privinţa prezenţei noastre aici. Iar în ceea ce priveşte produsele, am vândut deja aproximativ 3 milioane de produse pe piaţă până în prezent", a declarat İrem Çağrı Yılandil, Head of International Expansion, Trendyol Group, în cadrul unei prime întâlniri a managementului grupului turc cu presa din România.

Grupul Trendyol are în plan să facă investiţii de zeci de milioane de euro pe plan local, primele obiective fiind deschiderea unui birou local şi a unui depozit în care vrea să angajeze 250 de persoane. Depozitul va deservi întreaga regiune de sud-est a Europei. În prezent, produsele Trendyol sunt livrate din depozitele sale din Turcia şi Polonia.

Trendyol a fost fondat de antreprenoarea Demet Mutlu în Istanbul în 2010 cu o investiţie iniţială de 300.000 de dolari. Start-up-ul a crescut rapid, iar din 2018 gigantul chinez Alibaba a devenit principalul investitor şi acţionar al Trendyol cu o participaţie de peste 86% în companie.

Evaluată la peste 10 miliarde de dolari, Trendyol a devenit una dintre cele mai mari platforme de comerţ electronic din Orientul Mijlociu şi Europa. În prezent, marketplace-ul conectează peste 250.000 de comercianţi şi branduri cu mai bine de 35 de milioane de clienţi prin intermediul aplicaţiilor dedicate în limbile locale din Turcia, Germania, Azerbaidjan, statele din Golf şi, recent, din România, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria şi Grecia.

Trendyol oferă o selecţie de peste 2,5 milioane de produse de la branduri turceşti cunoscute, printre care Koton, DeFacto, Altınyıldız, LC Waikiki, Mavi, precum şi de la branduri globale precum Adidas, New Balance, Tommy Hilfiger, Converse şi Calvin Klein, dar şi cea mai bine vândută colecţie Trendyol, care este, de asemenea, comercializată pe platforme partenere în peste 100 de ţări din întreaga lume.

Printre competitorii Trendyol de pe plan local se numără platforma locală Fashion Days, dar şi jucători străini care vând pe piaţa din România precum Answear, AboutYou şi Zalando.