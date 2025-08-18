Premieră pe piaţa de retail. O companie românească cumpără 87 de magazine Profi şi Mega Image de la gigantul Ahold Delhaize

Tranzacţia are loc în contextul în care gigantul Ahold Delhaize şi-a asumat această vânzare pentru a obţine acordul Consiliului Concurenţei privind achiziţia Profi, notează Ziarul Financiar.

Este vorba despre 82 de unităţi Profi şi cinci magazine Mega Image. Achiziţia urmează să fie aprobată la rândul său de autoritatea de concurenţă şi ar putea fi finalizată până la sfârşitul anului.

„Această achiziţie se aliniază perfect strategiei noastre de extindere la nivel național şi consolidează prezenţa Annabella pe piaţa românească. Magazinele pe care le preluăm vor trece sub brandul Annabella după finalizarea tranzacţiei. Locaţiile lor se potrivesc foarte bine formatelor şi modului nostru de lucru, reprezentând o completare valoroasă a reţelei”, a declarat Dorina Mutu, director general Annabella.

Magazinele vizate sunt amplasate în 44 de localităţi, peste jumătate în Bucureşti şi Ilfov, dar şi în Prahova, Giurgiu şi Dâmboviţa.

Pentru Annabella, achiziţia înseamnă extinderea şi în alte zone ale României, ţinând cont că activează în Vâlcea, Argeş, Olt şi Dâmboviţa.

Pentru retailerul autohton, achiziţia înseamnă aproape dublarea reţelei, care numără în prezent peste 100 de magazine. Valoarea tranzacţiei nu a fost comunicată, dar ZF a relatat anterior că tranzacţia se ridică la câteva zeci de milioane de euro.

Brandul Annabella a fost fondat în 1994 la Râmnicu Vâlcea de Dorina şi Dan Mutu, care au pornit de la un magazin de fructe şi legume şi au construit treptat o reţea naţională.