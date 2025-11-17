Schimbări la vârful Mega Image și Profi: Xavier Piesvaux, cel care a coordonat extinderea rețelei de magazine, preia funcția de Country Manager România

Xavier Piesvaux va raporta direct către Claude Sarrailh, CEO Ahold Delhaize Europa & Indonezia. Xavier Piesvaux revine în România după ce a coordonat extinderea rapidă a rețelei Mega Image între 2006 și 2015, în calitate de CEO. Din 2017, a preluat conducerea Delhaize Belgia, unde a revitalizat brandul prin accent pe produse proaspete și sănătoase și a implementat un model de business modern, cu o rețea 100% afiliată.

În noul mandat, Xavier Piesvaux va coordona dezvoltarea și transformarea brandurilor locale Mega Image și Profi. Liderii celor două echipe locale, Mircea Moga (CEO Mega Image) și Mihai Spulber (CEO Profi), vor raporta pe viitor către Xavier Piesvaux.

„România este una dintre cele mai dinamice piețe din portofoliul nostru, cu clienți loiali și deschiși la inovație. Prezența noastră cu două branduri în România oferă oportunități semnificative de creștere”, a declarat Claude Sarrailh, CEO Ahold Delhaize Europa & Indonezia.

La începutul anului 2025, sub conducerea lui Jesper Lauridsen, COO pentru regiunea Europa Centrală și de Sud-Est, Ahold Delhaize a finalizat achiziția Profi. Cele două branduri românești au înregistrat rezultate solide și au pus bazele integrării viitoare. Jesper va continua să coordoneze piețele din Grecia, Serbia și Cehia, alături de echipele locale.

„Cu experiența lui Xavier în transformarea organizațiilor, suntem pregătiți să consolidăm poziția noastră și să accelerăm dezvoltarea pe piața din România, în această nouă etapă. Îi mulțumesc lui Jesper pentru leadership-ul remarcabil și contribuția la succesul nostru în România,” a adăugat Claude Sarrailh, CEO Ahold Delhaize Europa & Indonezia.

„Sunt încântat să contribui la accelerarea creșterii sustenabile a brandurilor noastre din România și mă bucur să revin în această țară pentru a consolida poziția noastră de lider”, a declarat Xavier Piesvaux.

Ahold Delhaize este unul dintre cele mai mari grupuri de retail alimentar din lume atât în supermarketuri, cât și în comerțul electronic. Familia sa de mărci locale excelente deservește 63 de milioane de clienți în fiecare săptămână, atât în magazine, cât și online, în Statele Unite, Europa și Indonezia. Împreună, aceste mărci dețin peste 400.000 de angajați în 7.716 magazine alimentare și de specialitate. Cu sediul în Zaandam, Olanda, Ahold Delhaize este listată la bursele Euronext Amsterdam și Bruxelles.