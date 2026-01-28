Delhaize suspendă toate promoțiile la produsele Procter & Gamble. Ce se întâmplă cu branduri precum Pampers, Dash și Head & Shoulders

Decizia vine într-un moment sensibil, în care marile lanțuri de magazine sunt tot mai preocupate de prețurile finale plătite de consumatori, pe fondul creșterii costurilor și al presiunii asupra bugetelor familiilor. Pe rafturi, cumpărătorii sunt întâmpinați de un anunț clar, care explică de ce reducerile promise nu mai sunt valabile, notează Retaildetail.

„Din cauza negocierilor dificile cu furnizorul, promoția pentru Dash de la pagina 18 a broșurii noastre, valabilă de joi, 29 ianuarie, până miercuri, 4 februarie 2026, a fost anulată. Vă recomandăm alte mărci sau propria noastră marcă, Delhaize. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient”, a transmis compania.

Negocierile cu P&G au ajuns într-un punct critic

Reprezentanții Delhaize confirmă că discuțiile anuale cu gigantul Procter & Gamble nu decurg conform planului. Retailerul susține că diferențele dintre cele două părți au devenit prea mari pentru a continua promoțiile.

„S-a atins o limită”, a afirmat Roel Dekelver, purtător de cuvânt Delhaize, citat de HLN

Potrivit acestuia, compania a decis să suspende imediat toate promoțiile pentru produsele P&G, pe o perioadă nedeterminată, ca formă de presiune asupra furnizorului. Măsura vizează toate brandurile importante din portofoliul Procter & Gamble, care se numără printre cele mai cumpărate de consumatori.

Delhaize subliniază că obiectivul principal rămâne protejarea puterii de cumpărare a clienților, într-un context economic tot mai dificil.

„Mai mult ca niciodată, sectorul supermarketurilor se concentrează pe puterea de cumpărare. Ne dorim cel mai bun preț pentru clienții noștri”, au transmis reprezentanții Delhaize.

Produsele rămân pe rafturi, dar fără reduceri

Deocamdată, Delhaize nu intenționează să retragă produsele Procter & Gamble din magazine. Pampers, Dash, Ariel, Head & Shoulders și celelalte mărci rămân disponibile, însă fără promoțiile care, de obicei, atrag un volum mare de cumpărători.

Compania transmite clienților că pot opta pentru alte branduri sau pentru produsele din marca proprie Delhaize, care sunt promovate ca alternative mai accesibile.

De cealaltă parte, Procter & Gamble nu a oferit comentarii publice legate de negocierile în curs, preferând să nu intre în detalii despre conflictul comercial.

Situația nu este una izolată în retailul european. În ultimii ani, mai multe lanțuri de supermarketuri au intrat în dispute cu mari producători de bunuri de larg consum, în încercarea de a limita creșterile de prețuri și de a menține reducerile pentru clienți.

Pentru consumatori, efectul imediat este clar: în această perioadă nu vor mai beneficia de promoții la unele dintre cele mai populare produse de îngrijire și curățenie. Rămâne de văzut cât vor dura negocierile și dacă cele două părți vor ajunge rapid la un acord.