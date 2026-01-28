Prima pagină » Economic » Turneu de promovare a României în mai multe țări, susținut de Charlie Ottley

Turneu de promovare a României în mai multe țări, susținut de Charlie Ottley

România va fi promovată, începând de joi, în mai multe capitale ale lumii printr-un turneu organizat de producătorul britanic Charlie Ottley și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
Turneu de promovare a României în mai multe țări, susținut de Charlie Ottley
Cosmin Pirv
28 ian. 2026, 18:18, Economic

Turneul include proiecții ale producției Flavours of Romania, difuzată în prezent pe Netflix România, în țări precum Thailanda, Malaezia, Chile, Peru, Columbia și Regatul Unit. Ministerul Economiei anunță că scopul este prezentarea frumuseților și diversității României unui public internațional format din reprezentanți guvernamentali, lideri de opinie și agenții de turism.

Evenimentele sunt organizate în parteneriat cu ambasadele României din țările respective și includ un film de aproximativ 75 de minute, cu selecții din sezoanele 2 și 3 ale Flavours of Romania, dedicate celor nouă regiuni istorice ale României.

Proiecțiile sunt completate de prezentări și sesiuni de întrebări și răspunsuri cu Charlie Ottley și Oana Mihai, urmate de momente de networking și promovare gastronomică.

Există încă multe percepții greșite despre România

„România are povești autentice care merită spuse lumii, iar Charlie Ottley le spune cu respect, profunzime și pasiune. Îi mulțumim pentru contribuția constantă la promovarea României și pentru acest demers care arată potențialul nostru turistic, cultural și gastronomic pe scena internațională. România are tot ce îi trebuie pentru a fi o destinație turistică de top”, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

„Sper ca acest demers să ne ofere ocazia de a arăta atractivitatea României publicului internațional, să stimuleze turismul și să încurajeze o colaborare mai strânsă. Există încă prea multe percepții greșite despre România, iar singura modalitate de a le depăși este să fim prezenți, să ieșim în lume și să arătăm oamenilor ce țară extraordinară avem”, a spus Charlie Ottley.

